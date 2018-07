Caitlyn Jenner : Victime de transphobie ? Un célèbre boxeur dénigre son nom

Plus de trois ans après son coming-out transgenre, Caitlyn Jenner fait encore l'objet de commentaires fâcheux ! Elle en a reçu de nouveaux (et bénéficié aussi de nombreux soutiens) suite à la publication d'une photo avec un athlète. Amir Khan l'appelle encore Bruce Jenner (son nom de naissance) et est accusé de transphobie...

Amir Khan est un boxeur britannique. Mercredi 18 juillet 2018, son épouse et lui ont assisté à la cérémonie des ESPY Awards 2018, événement organisé par la chaîne de sport ESPN, au Microsoft Theater à Los Angeles. Après le tapis rouge, Amir Khan a accédé au lieu de la soirée et rencontré la lauréate du prix du courage Arthur Ashe aux ESPYs 2015, Caitlyn Jenner.

Cette dernière a assisté à la cérémonie avecsa compagne, Sophia Hutchins.