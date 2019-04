Kim Kardashian : Une baby shower au doux parfum de cannabis

Début janvier 2019, la presse américaine révélait que Kim Kardashian et Kanye West attendaient un quatrième enfant. Il s'agit d'un petit garçon pour lequel, et pour la seconde fois, ils ont dû faire appel à une mère porteuse en raison des précédentes grossesses et accouchements très difficiles de Kim. Interrogée par E! News le 2 avril, la star de 38 ans a confié qu'elle voulait organiser une baby shower sur le thème du CBD... une substance active du cannabis.

"Cette année, parce que je panique à mort, je veux juste une baby shower hyper zen, sur le thème du CBD." Comme le THC, le CBD, ou cannabidiol, est une molécule active du cannabis. Alors évidemment, pas question pour la star de s'en rouler un et de faire tourner, cette fête tiendra plus de la virée au spa que d'un après-midi chez Snoop Dogg (grand amateur de marijuana) : "Je veux juste des massages, une cérémonie du thé avec des cristaux et on boira même un verre à cette baby shower puisque je ne suis pas enceinte."

Kim Kardashian est déjà la maman de North (5 ans et demi), Saint (3 ans) et Chicago (1 an). Pour la petite dernière, Kim et Kanye West avaient déjà fait appel à une mère porteuse. Dans cette même interview pour E! News, Kim K révèle que même si elle ne porte pas de bébé, une baby shower a son importance : "Je me suis rendue compte, en organisant une baby shower pour l'arrivée de Chi, portée par une autre, que cela avait un vrai sens pour les aînés. Ils voient des gens venir. Ils comprennent qu'un bébé est en route. Ils étaient très contents de l'arrivée de Chi parce qu'ils ont vu tant de monde venir célébrer ce bébé. Cette nouvelle baby shower est pour eux."