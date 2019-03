Kim Kardashian : Sa fille Chicago, 1 an, déjà une fashionista en talons hauts

Heureuse de retrouver ses enfants, Kim Kardashian a également partagé des images de son autre fille, l'aînée, North. A seulement 5 ans, la fillette possède déjà sa styliste qui choisit ses looks et les ajuste. Celle qui a récemment signé sa toute première couverture de magazine est apparue dans un look peu enfantin : un petit top zippé qui dévoilait son ventre et un ensemble en latex rouge. Ce look est celui que North avait lorsqu'elle avait défilé pour la toute première fois en septembre dernier.