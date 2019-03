Kim Kardashian à Paris : plus hot que jamais en combinaison transparente !

La Fashion Week de Paris a pris fin ce 5 mars 2019, mais Kim Kardashian la prolonge ! La bombe a fait de la Ville lumière son podium de défilés à ciel ouvert. Elle a à nouveau paradé mercredi soir, vêtue cette fois d'une combinaison transparente ultrasexy...

Kim Kardashian a posé ses valises à Paris mardi. La superstar logée à l'hôtel Ritz, Place Vendôme dans le 1er arrondissement, poursuit son séjour avec style. Mercredi soir, elle est sortie dîner avec son ami créateur de mode (et directeur artistique de la maison Balmain) Olivier Rousteing.

Pour ce dîner en tête-à-tête, l'épouse de Kanye West et maman de trois enfants a sorti le grand jeu. Exit le total look beige de la veille, Kim a enfilé une combinaison noire partiellement transparente et également tâchetée façon léopard. Le look est signé ALAÏA, issu de la collection automne-hiver 1991 de la maison parisienne et son défunt fondateur, le couturier Azzedine Alaïa.