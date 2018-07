Kim Kardashian vire sa maquilleuse, elle réplique sur Instagram !

Rien ne va plus entre les Kardashian et leur maquilleuse préférée Joyce Bonelli. Jeudi 28 juin 2018, Us Weekly a en effet affirmé que la célèbre famille ne lui parle plus et qu'elle ne travaille plus avec eux depuis des mois. Information confirmée par une source de People, qui donne plus de détails quant à l'origine de ce froid mettant un terme à dix ans de collaboration.