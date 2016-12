Kinder Surprise : Mort de son inventeur, William Salice

Tous les enfants, et même les plus grands, connaissent cette excitation : ouvrir son oeuf Kinder en deux ou le casser en mille morceaux, pour découvrir la surprise qu'il renferme. Derrière cette friandise devenue incontournable, un homme : William Salice. Il vient malheureusement de mourir à l'âge de 83 ans à Pavie, dans le nord de l'Italie.

C'est la fondation pour les enfants Color Your Life, qu'il a créée en partant à la retraite, qui a annoncé la nouvelle de sa mort. L'AFP rappelle que derrière l'idée de l'oeuf Kinder, il y a un impératif économique pour l'entreprise Ferrero : comment contourner le caractère saisonnier des oeufs de Pâques et en produire toute l'année ? Dans les années 1970, William Salice a l'idée des oeufs Kinder Surprise qui renferment un petit jouet, à monter soi-même le plus souvent, et peuvent ainsi être offerts toute l'année. Le succès est immédiat et les chiffres sont étourdissants. Depuis son invention, ce sont des milliards d'oeufs Kinder qui ont été produits par Ferrero tandis qu'on en consomme 100 millions par an, rien qu'en France.

Il avait aussi inventé le Ferrero Rocher

Pour autant, Salice, à qui l'on doit aussi l'invention du Ferrero Rocher, restait humble. Selon l'AFP, il avait l'habitude de dire : "L'inventore c'est Ferrero, moi j'ai juste été l'exécutant matériel." William Salice fut le bras droit de Michele Ferrero, créateur du Nutella, jusqu'en 2007 où il partit à la retraite avec un bonus de 400 000 euros. Cette jolie somme, Salice l'a investie dans sa fondation Color Your Life, une sorte de campus qui aide les jeunes de 13 à 18 ans à développer leur talent...

Reste que l'oeuf Kinder n'est pas le bienvenu partout dans le monde. Aux Etats-Unis, il est interdit en raison d'une loi de 1938 qui interdit de mettre un objet dans une denrée alimentaire, mais aussi, depuis peu, au Chili, dans le cadre d'une loi pour la lutte contre l'obésité. L'AFP rappelle également que les petites pièces des surprises ont pu être à l'origine de plusieurs tragédies, comme la mort mi-janvier à Toulouse d'une fillette de 3 ans étouffée par un jouet. La responsabilité de Ferrero n'a pas été reconnue dans cette affaire.

Michele Ferrero, lui, est décédé en février 2015 à Monaco. Il avait 89 ans.