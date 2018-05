Koh-Lanta : Alexia Laroche-Joubert confirme une agression sexuelle présumée

Face aux rumeurs entourant l'arrêt brutal du tournage de la future saison de Koh-Lanta après "un événement extérieur au jeu entre deux concurrents", Alexia Laroche Joubert, présidente d'Adventure Line Productions, a décidé de prendre la parole ce 11 mai 2018 via un communiqué de presse.

D'entrée de jeu, la professionnelle de 48 ans a tenu à déclarer que cette nouvelle prise de parole était le fruit d'un accord entre les différentes parties qui s'opposent désormais. La productrice a ensuite statué pour mettre fin à un certain emballement : "Dans la nuit du 4ème au 5ème jour de tournage une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle ; Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. Nous ne sommes ni juge, ni procureur et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre, raison pour laquelle il a été indiqué hier qu'il ne serait fait aucun autre commentaire."

Suite à cet éclaircissement, Alexia Laroche-Joubert a également expliqué sa décision d'interrompre le tournage du programme culte. "Koh-Lanta est un jeu d'aventure familial. J'ai estimé en concertation avec les équipes sur place que les conditions de réalisation de cette nouvelle édition n'étaient plus suffisamment sereines. C'est un choix qui s'est imposé à nous pour le bien des participants et de nos équipes", a-t-elle expliqué.

Finalement, la célèbre productrice a tenu à rappeler à tous qu'il était important de respecter l'anonymat des candidats en question et qu'il ne fallait pas se fier aux rumeurs des réseaux sociaux.

Pour rappel, selon l'avocat de la société ALP contacté par France Info ce matin, les deux candidats seraient déjà sur le point de faire leur retour en France, par avion. Ce dernier ayant même ajouté que la justice française pourrait se saisir rapidement du dossier – même si les faits se sont déroulés à l'étranger – puisque l'incident oppose deux ressortissants français.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un tournage de Koh-Lanta est brutalement stoppé. En 2013, un candidat de 25 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et ALP. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants, s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause.