Koh-Lanta All Stars : Nathalie éliminée, Pascal retrouve sa femme Nini !

L'étau se resserre pour les candidats de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) ! Après le départ de Cassandre la semaine dernière, ils ne sont plus que cinq... pour quatre places ! Rappelons que Jérémy et Clémence ont chacun un collier d'immunité et que leur place est donc assurée. Ce qui n'est pas le cas pour Javier, Pascal et Nathalie...

Le départ de Cassandre toujours pas digéré

Lors du dernier conseil, Cassandre a été éliminée. Javier s'est en effet allié avec Jérémy et Nathalie pour éliminer la jeune femme. En partant, elle a alors légué son vote noir à Pascal... et son collier d'immunité à Clémence. Un geste qui a profondément vexé Pascal. Ce dernier s'imaginait en effet récupérer le précieux bijou et s'assurer ainsi une place à l'orientation. Javier essaie de justifier son choix. Clémence et Pascal ne lui en veulent pas et comprennent ses arguments.

De son côté, Cassandre rejoint Clémentine, Dylan, Candice, Yassin et Alban dans la résidence du jury final. L'aventurière en profite pour raconter comment Javier l'a trahie. Ses camarades n'en reviennent pas, d'autant qu'ils apprennent que Cassandre est sortie... alors qu'elle possédait un collier !

Jeu de confort

Maintenant que les choses sont mises à plat, Javier, Jérémy, Pascal, Clémence et Nathalie sont convoqués pour leur tout dernier jeu de confort ! Il s'agit d'un parcours en trois étapes. Les hommes auront sur le dos un sac de 7 kilos, les femmes un sac de 3 kilos et ils devront passer quatre obstacles le plus rapidement possible. Celui ou celle qui perdra devra, à chaque étape, transmettre son ou ses sacs à quelqu'un d'autre. Enfin, la finale se disputera entre les deux derniers aventuriers... accompagnés de leurs proches ! Une première dans Koh-Lanta !

Le gagnant aura droit à une récompense de taille puisqu'il pourra retrouver l'un de ses proches le temps d'une soirée puis d'une nuit dans un bungalow sublime, avec un dîner merveilleux à base de langouste. Les aventuriers pourront alors dormir dans un lit confortable, prendre une bonne douche... De quoi recharger les batteries avant la dernière ligne droite ! Nathalie pourrait serrer son compagnon Stéphane dans ses bras, Pascal aurait l'occasion de passer du temps avec son amoureuse Christina, Clémence de retrouver son père, Jérémy sa mère et Javier sa chérie Valérie.

Javier se place rapidement en tête, suivi de près par Jérémy, Clémence et Nathalie. Pascal, quant à lui, est à la traîne. À la première étape, Nathalie est éliminée et donne son sac de 3 kilos à Clémence. À la deuxième étape, Clémence finit dernière et cède ses deux sacs de 3 kilos chacun à Jérémy, déçu de ce choix. À la troisième étape, c'est Jérémy qui finit dernier et est éliminé.

Javier et Pascal sont les deux finalistes. Guidés par leurs femmes respectives, les deux candidats vont devoir, les yeux bandés, récupérer un cercle cranté puis le faire glisser dans un labyrinthe cylindrique. L'épreuve est remportée haut la main par Pascal et sa chérie Nini ! Ils peuvent ainsi profiter d'un moment privilégié...

Épreuve d'immunité

Place à la dernière épreuve d'immunité de la saison. Les cinq candidats encore en lice vont disputer une épreuve d'équilibre. Ils vont ainsi devoir traverser plusieurs pontons en mer. Ils recommenceront l'épreuve jusqu'à ce qu'ils n'en reste plus que deux qui s'affronteront pour une finale encore plus difficile puisqu'il faudra refaire tout le parcours et venir brandir le totem en premier.

Clémence est la première à être éliminée, rapidement suivie par Pascal puis Nathalie. Jérémy et Javier sont alors les deux finalistes. Ils doivent désormais refaire le parcours le plus rapidement possible. Les jeux sont serrés et c'est finalement Javier qui remporte l'épreuve ! Il est alors immunisé lors du conseil et gagne sa place à l'orientation !

Conseil

Javier a gagné l'immunité et Clémence et Jérémy possèdent tous les deux un collier d'immunité. Tous les trois sont alors hors de danger pour ce conseil... contrairement à Pascal et Nathalie ! Avec trois votes contre elle, c'est Nathalie qui est éliminée !