Koh-Lanta All Stars : Cassandre éliminée, trahison et mensonges !

La fin est proche pour les aventuriers de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1). Alors qu'ils étaient 18 au départ, ils ne sont plus que 6. Et, dans ce nouvel épisode diffusé vendredi 11 mai 2018, un nouveau candidat a été éliminé !

Jeu de confort

Clémentine, Candice et Dylan attendent avec impatience de voir qui va les rejoindre dans la résidence du jury final. Alors qu'ils spéculaient, ils ne se doutaient pas une seconde voir arriver Yassin et Alban. C'est la grosse surprise pour les anciens membres de l'équipe Wakaï ! Sur le camp, Javier et Pascal se félicitent de leur stratégie.

L'heure est au jeu de confort ! Pascal, Javier, Jérémy, Clémence, Nathalie et Cassandre rejoignent alors Denis Brogniart qui leur explique l'épreuve. Ils doivent passer une forêt de bambous avant de récupérer des flèches perchées sur un tronc. Trois paquets sont éparpillés au sommet des deux mats, et tous ne contiennent pas le même nombre de flèches. Ils devront ensuite tirer à l'arc et à chaque tour, le meilleur aura la responsabilité de casser la flèche d'un adversaire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le gagnant aura droit à un bon massage, une nuit dans une villa traditionnelle avec un lit confortable, une douche, une entrecôte de 300 grammes, des fruits et un coulis de chocolat chaud.

Après plusieurs salves durant lesquelles Jérémy, Nathalie et Clémence se hissent en tête, l'étau se resserre. Cassandre, Jérémy, Javier puis Pascal sont tour à tour éliminés. Ça ne se joue plus qu'entre Clémence et Nathalie. Et c'est finalement Nathalie qui remporte l'épreuve !

Tandis que la candidate profite à fond de son confort, les stratégies reprennent sur le camp. Jérémy, qui se sait en danger, va pêcher du poisson dans le but de se faire bien voir par ses camarades. De son côté, Javier est agacé par les remarques de Cassandre. La jeune femme déplore le fait que les hommes ne sont pas très actifs contrairement aux femmes.

Épreuve surprise

Alors qu'ils pensaient disputer l'épreuve d'immunité, les aventuriers font face à une épreuve surprise ! Le but ? Composer neuf paires à partir de 21 pièces de bois recto-verso. Trois pièces ne serviront à rien et devront être mises de côté. Avant ça, ils devront faire passer un poisson en bois le long d'une corde, le plus vite possible pour atteindre une table où ils pourront récupérer les pièces de bois. Le gagnant remporte un avantage considérable pour l'épreuve d'immunité qui se déroulera le lendemain. Et l'aventurier qui arrive dernier aura d'office un vote contre lui au prochain conseil.

Une épreuve de réflexion et de rapidité très complexe. Continuant sur sa lancée, Nathalie remporte l'épreuve ! De son côté, Clémence finit dernière et aura donc un vote contre elle au conseil.

Tensions, stratégie... et piqûre

Clémence, qui a déjà une voix contre elle au prochain conseil, s'inquiète. Elle craint que Jérémy et Nathalie, en danger, ne votent contre elle. Heureusement, elle peut compter sur son amie Cassandre pour la rassurer. D'après cette dernière, c'est Jérémy qui est sur la sellette.

Sauf que, ce que Cassandre ne sait pas, c'est que Javier en a marre de ses réflexions et de son nouveau rôle de leader. Bien remonté, l'aventurier met en place, sans en parler à Pascal, une stratégie. Il propose ainsi à Jérémy et Nathalie de voter avec lui contre Cassandre. Rappelons que Javier a hérité du vote noir d'Alban et possède ainsi une double voix. Marché conclu entre les trois aventuriers qui se mettent d'accord pour voter contre la jolie brune.

Dans la nuit, Cassandre a été réveillée par une piqûre d'insecte qui l'a complètement défigurée ! Son nez et sa bouche ont incroyablement gonflé dans la nuit. Pris de panique, les aventuriers ont alors fait appel à un médecin pour lui venir en aide. Malgré sa vilaine piqûre, la fatigue et la baisse de moral, la jeune femme est déterminée à poursuivre l'aventure.

Épreuve d'immunité

Les aventuriers vont devoir se frotter à la mythique épreuve du koala. Le but est de tenir le plus longtemps possible accroché à un tronc. Nathalie, qui a remporté la précédente épreuve, montera sur son tronc 10 minutes après les autres.

Au bout de 27 minutes, Pascal est le premier à lâcher. Il est suivi par Javier, Nathalie puis Jérémy. Cassandre et Clémence tiennent jusqu'au bout. Tandis que la première ne bouge pas d'un iota, la seconde ne cesse de glisser et se reprend à chaque fois. Après plus de 55 minutes de lutte, c'est finalement Clémence qui remporte l'épreuve ! Une belle revanche pour celle qui avait un vote contre elle.

Conseil

Cassandre et Jérémy, qui sont les deux à posséder des colliers d'immunité, ne les sortent pas. Une stratégie forcément perdante pour l'un d'entre eux...

Au moment du dépouillement, Denis Brogniart compte un vote contre Jérémy, deux votes contre Nathalie et quatre votes contre Cassandre... qui est alors éliminée, à sa grande surprise ! Avant son départ pour la résidence du jury final, elle lègue son collier d'immunité à Clémence et son vote noir à Pascal.