Koh-Lanta All Stars : Yassin et Alban éliminés, gros retournement de situation !

Dans Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1), les aventuriers ne sont pas au bout de leurs surprises ! En effet, dans ce nouvel épisode, diffusé vendredi 4 mai 2018, c'est en binôme qu'ils vont jouer le jeu de confort, l'épreuve d'immunité... et le conseil !

Jeu de confort

Après le conseil de la veille au cours duquel Candice a été éliminée, c'est l'incompréhension pour Alban, très attaché à la sportive. De son côté, Jérémy, qui formait un duo avec la jeune femme, semble relativiser. Conscient qu'il pourrait être en danger au conseil, il commence à tisser des liens avec un Pascal plus stratège que jamais.

Place au jeu de confort ! Arrivés face à Denis Brogniart, les huit aventuriers encore en lice découvrent que leur destin sera lié à un de leur camarade. Pascal fait équipe avec Javier, Jérémy avec Clémence, Nathalie avec Cassandre et Yassin avec Alban. C'est ensemble qu'ils vont s'affronter lors de la mythique épreuve de la boue. L'un des deux aventuriers devra plonger dans un bain de boue, transmettre la matière à son camarade afin que ce dernier aille remplir un sceau. L'équipe gagnante sera celle dont le sceau sera le plus lourd. Les vainqueurs auront la chance de découvrir le village principal de l'île le temps d'une soirée et d'une nuit unique auprès des habitants.

Les filles profitent d'avoir des longs cheveux pour prendre l'avantage. Mais la technique de Pascal et Javier, qui consiste à s'allonger pour récupérer le maximum de boue, semble fonctionner ! Les jeux sont serrés entre les deux duos qui doivent alors recommencer l'épreuve afin d'être départagés. C'est finalement l'équipe des filles qui l'emporte ! Nathalie et Cassandre ont la possibilité de profiter de leur récompense à deux, ou alors de s'en priver pour l'offrir à leurs six camarades. Les jeunes femmes, généreuses, offrent leur récompense aux autres aventuriers.

Tandis qu'elles regagnent le camp, Pascal, Javier, Jérémy, Clémence, Yassin et Alban prennent l'avion pour rejoindre l'île principale des Fidji, pour se retrouver dans un univers complètement différent dans la montagne, au bord d'une rivière dans le village de Navala. Sur place, ils dînent, pêchent avec les habitants et profitent d'une superbe nuit loin du camp. Alors que tous semblent ravis, Yassin n'est pas dans son assiette. Très préoccupé par son avenir dans l'aventure, il reste sur la réserve. Le soir venu, alors que Pascal se lance dans un monologue, Yassin lui demande d'arrêter de parler afin que tout le monde puisse dormir. Une remarque que Pascal a bien du mal à accepter...

Épreuve d'immunité

Avant l'épreuve d'immunité, les aventuriers se liguent contre Yassin. Pascal, Cassandre et Javier, qui étaient ses alliés depuis le début du jeu, lui trouvent désormais des défauts. Ils estiment que l'aventurier n'assume pas, se désolidarise d'eux et évoquent l'affaire du faux collier. Ils se mettent d'accord, avec Nathalie, pour voter contre Yassin et faire croire qu'ils éliminent Jérémy. Pour sauver sa peau, Yassin, conscient d'être en danger, doit à tout prix gagner l'immunité.

En duo, les aventuriers doivent faire tenir, à l'aide d'un pied chacun, une boule en équilibre sur une rigole. les binômes sont tendus... Et peu après le début de l'épreuve, Nathalie et Cassandre, Yassin et Alban ainsi que Jérémy et Clémence font tomber leur boule à cause d'un coup de vent trop violent. Pascal et Javier gagnent alors l'épreuve ! Ils sont donc intouchables au conseil de ce soir.

De retour sur le camp, Pascal et Javier fanfaronnent tandis que les autres ruminent. L'ambiance est particulière entre les aventuriers. Yassin qualifie amicalement Javier de "patapouf". Une remarque "mignonne" pour l'un, mais que Javier ne prend pas très bien. Face caméra, ce dernier confie même être décidé à voter contre son ami d'antan. De son côté, Pascal confie voter contre Alban dans le but de "sortir le binôme qu'il forme avec Yassin". Se sentant en danger, Yassin va à la recherche d'un collier d'immunité... sans succès.

Le conseil

Jérémy et Cassandre possèdent tous les deux un collier d'immunité mais font le choix de ne pas s'en servir. Et ils ont eu raison ! En effet, aucune voix n'a été comptabilisée contre Cassandre et seulement deux voix contre Jérémy. La totalité des autres bulletins désignaient Alban. Le binôme éliminé est alors celui d'Alban et Yassin. Le duo se sent trahi par ceux qu'ils pensaient ses alliés.