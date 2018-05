Koh-Lanta annulé : Un candidat de la saison, en colère, balance

Le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta (TF1), La Guerre des chefs, a été annulé, à la surprise générale, après que Candide Renard – fille de l'entraîneur Hervé Renard et candidate de l'édition – a accusé un autre participant, un certain Eddy Guyot, d'agression sexuelle. Alors qu'ils restent tous les deux silencieux sur l'affaire, un autre aventurier s'exprime dans les colonnes de Var-Matin.

Ne souhaitant pas révéler son identité, le candidat est présenté comme un Parisien, trentenaire, papa d'une petite fille, "architecte et fou de sports mécaniques". Il raconte qu'en arrivant sur l'île, les 21 candidats au casting ont tous disputé la mythique épreuve des poteaux, jusqu'alors réservée aux trois derniers survivants du jeu. Le but était ici de désigner les trois chefs d'équipes. Celle des Jaunes, dont fait partie l'informateur anonyme, était "équilibrée", tandis que celle des Rouges était composée de sportifs. L'équipe des Bleus, dont faisaient partie Candide et Eddy, était... différente. "J'ai rapidement vu que certains n'étaient pas là que pour le jeu, la compétition, le sport et l'esprit de l'émission", a déploré le candidat. Et de s'expliquer un peu plus : "Entre concours de muscles, gamineries et simagrées, je trouvais cela insupportable." Pour lui, l'équipe des Bleus, "on aurait dit un épisode des Anges de la télé-réalité" !

Au cinquième jour, après un premier conseil à l'issue duquel une candidate a été éliminée, les aventuriers pensaient disputer une nouvelle épreuve... jusqu'à ce que la production intervienne. "Ils nous ont expliqué qu'on avait mal compris et qu'on pouvait vaquer à nos occupations, l'épreuve serait le lendemain, raconte le Survivor. Mais le lendemain, quand ils nous ont expliqué que la journée serait libre et qu'ils sont repartis avec les caméras (...), alors oui, on s'est inquiété." Les candidats ont d'abord cru à "un blessé grave". Finalement, ALP leur a annoncé la nouvelle : le tournage était arrêté car "il y avait eu un problème entre deux candidats". "L'un avait atteint à l'intégrité physique de l'autre avec différents degrés de responsabilité", poursuit-il.

Bien que soulagé d'apprendre qu'il n'y avait pas eu de mort comme en 2013, le candidat est anéanti par la décision de la production. "Ils ont tué mon rêve. J'étais bien. Je savais que j'allais gagner car cette aventure était taillée pour moi. Je suis en colère", lance-t-il. Il espère ainsi pouvoir participer à une prochaine saison de Koh-Lanta, même s'il n'y croit pas complètement...