Koh-Lanta Cambodge – Bastien : Sa compagne jalouse de son succès !

Bastien (23 ans) est le beau gosse de cette saison de Koh-Lanta (TF1) tournée au Cambodge. Une étiquette que le membre de l'équipe rouge n'assume pas vraiment. Il s'est confié au magazine France Dimanche.

Le jeune homme, qui a vendu sa pizzeria et qui cherche un nouveau commerce dans la restauration, affiche une gueule d'ange et un corps athlétique. Il faut dire que le sport fait partie intégrante de sa vie. Foot, tennis, nage, chasse sous-marine... Il multiplie les activités pour s'entretenir. Résultat, nombreuses sont les téléspectatrices à vanter ses charmes sur les réseaux sociaux. "Même si je suis content, je suis aussi assez timide, les compliments me gênent", déclare-t-il à ce sujet.

Ce qui le gêne surtout, c'est que l'attirance qu'ont les femmes pour lui à des répercussions sur sa vie privée. "Si j'étais célibataire avant Koh-Lanta, aujourd'hui, je ne le suis plus. Ma copine a confiance en moi, mais elle est quand même un peu jalouse", poursuit-il.

Si Bastien n'a pas spécialement intensifié la fréquence de ses activités sportives pour se préparer à Koh-Lanta, il révèle au cours de l'entretien avoir été obligé de suivre un nouveau programme après le tournage : "Pour retrouver la masse musculaire que j'ai perdue dans l'aventure, je suis un planning avec un coach sportif. Et j'ai récupéré 10 kg."

Concernant les rudes propos de Franck à son égard, lequel a déclaré qu'il "ne foutait rien" sur le camp, Bastien préfère calmer les esprits : "Après son élimination, il s'est défoulé sur Clémentine et moi. Dommage qu'il ne nous ait pas parlé auparavant. On aurait pu s'expliquer. Je n'ai pas été touché par ses reproches, rien ne les justifiait."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Bastien dans le magazine France Dimanche en kiosques le 7 avril 2017.