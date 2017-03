Koh-Lanta Cambodge - Sabine éliminée : "Je n'ai pas reçu un accueil chaleureux"

Vendredi 17 mars, Sabine était éliminée de Koh-Lanta Cambodge sur TF1. Interrogée par nos confrères de Gala.fr après la diffusion de son départ, la consultante en immobilier de 53 ans est revenue sur son élimination.

Tout d'abord, concernant ce départ, Sabine (la doyenne de l'aventure 2017) a avoué : "J'au­rais préféré aller plus loin, mais je suis super contente et fière d'avoir parti­cipé. Par rapport au chal­lenge que je m'étais fixée, je suis en accord avec moi-même. Koh-Lanta est une expé­rience incroyable." Et d'analyser tout de même sur son sort : "Je n'ai pas déve­loppé d'af­fi­ni­tés parti­cu­lières, notam­ment avec Sandro, le leader de mon groupe. Je me suis mise un peu en retrait, c'est dans mon carac­tère, je n'ai donc pas eu de compli­cité parti­cu­lière avec les autres jaunes. Pour la cohé­sion, mes coéqui­piers ont préféré voter contre moi plutôt que contre Maria (...) Il ne faut pas être dans la rancoeur, c'est quand même un jeu."

Si Sabine a donc très vite pris du recul quant à cette élimination rapide, certains de ses proches ont eu bien du mal à cacher leur déception en la voyant revenir à la maison. "Je n'avais prévenu personne. Quand je suis arrivée, personne ne m'attendait. Je n'ai pas reçu un accueil très chaleureux de ma fille aînée qui était déçue que je revienne si tôt. L'autre, la plus jeune, fêtait son anniversaire le lendemain, elle était donc contente de me voir (...) J'ai donc eu les deux réactions extrêmes", s'est-elle rappelée.

Koh-Lanta Cambodge, c'est chaque vendredi à 20h55 sur TF1.