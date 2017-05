Koh-Lanta Cambodge : Sandro éliminé, Manuella abandonne, Vincent de retour !

La semaine dernière, dans Koh-Lanta Cambodge, Yassin et Vincent ont été éliminés et la réunification a eu lieu ! Des départs qui ont bouleversé l'équilibre du camp blanc.

Épreuve de confort et malaise

Il s'agit de la mythique épreuve de la dégustation.

Récompense : Un voyage de 24 heures au coeur du Cambodge au lac de Tonlé Sap, plus grand lac d'eau douce d'Asie du sud-est. Avec repas et rencontre avec une famille.

Avant le début du challenge, Sandro fait savoir face caméra qu'il fera semblant d'être dégoûté par les mets proposés. Le but ? Être choisi par un des participants lors de la dernière manche – chaque finaliste choisissant un candidat peu gourmand pour affaiblir son adversaire – pour, au dernier moment, tout avaler et gagner.

Pour débuter, les naufragés dévorent une blatte. Sandro mérite l'Oscar du Meilleur acteur en grimaçant à outrance. Manuella est pour sa part à deux doigt de vomir et c'est finalement Kelly et Claire qui gagnent la première manche. C'est alors que Manuella fait un malaise. Les équipes médicales interviennent. Elle ne peut pas terminer l'épreuve.

Pour le deuxième round, les gagnantes choisissent le partenaire de son adversaire. La stratégie de Sandro fonctionne puisqu'il est sélectionné pour faire équipe avec Claire. Cette dernière préfère Frédéric pour accompagner Kelly. Les deux duos ont cinq plats à déguster.

Kelly et Claire dévorent un scorpion, puis une mygale. Sandro et Frédéric trois scolopendres et, comme prévu, Sandro n'en fait qu'une bouchée et permet à sa team de prendre une belle avance. Place ensuite à des vers à soie et des yeux de barracuda. Sans surprise, c'est Claire et Sandro qui remportent l'épreuve.

Trahison et abandon

Sandro décide d'avouer son coup de bluff en précisant qu'il n'a "trahi personne". Les ex-bleus sont surtout surpris d'apprendre que des ex-rouges étaient au courant de sa stratégie, notamment Clémentine et Sébastien. Agacé, Corentin balance : "C'est comme pour le conseil, ce n'est pas au mérite qu'ils [les rouges, NDLR] font les choses. J'espère que ça va en faire réfléchir certains." Vexée de ne pas avoir été dans la confidence, Manuella revendique "être blanche". Même chose pour Kelly.

D'une manière générale, tous les candidats se méfient à présent de Sandro. Même Sébastien trouve injuste que sa stratégie ait pénalisé Kelly, qui a été très méritante sur l'épreuve de confort. Le vent tourne... Une aubaine pour les ex-bleus.

Alors que Claire et Sandro profitent de leur confort, les naufragés blancs reçoivent un message leur indiquant qu'un "réconfort" les attend. Ils partent tous à la recherche de ce qu'ils pensent être des lettres de leurs proches. Pour ce faire, ils doivent construire un radeau. Mais la difficulté en vaut la peine. Mathilde et Corentin découvrent de la nourriture et des lettres. Seul hic, ils ne peuvent repartir qu'avec seulement huit éléments du coffre. Les aventuriers étant dix, certains doivent être lésés. Ils décident de prendre les mots destinés à toutes les personnes du camp, sauf ceux pour Claire et Sandro, estimant qu'ils profitent déjà d'un beau confort.

Quand le duo revient et apprend la nouvelle, c'est la douche froide. Estimant avoir mérité leur victoire lors du jeu, puisqu'ils se sont battus pour, les Survivors ne digèrent pas d'avoir été mis de côté. Surtout Sandro. Chose qui fait pousser des boutons à Clémentine. C'est alors que Manuella est sujette à un nouveau malaise. Les médecins interviennent, la mettent sous perfusion et l'emmènent à la clinique. Malheureusement pour elle, l'aventure s'arrête ici.

Retour de Vincent, épreuve d'immunité

Comme le veut la règle dans Koh-Lanta, lorsqu'un Survivor est contraint d'abandonner suite à un avis médical, le dernier éliminé revient dans l'aventure. Vincent débarque donc juste avant l'épreuve d'immunité.

Ce nouveau défi n'est autre que le parcours du combattant. Les candidats ont sept obstacles à franchir le plus vite possible. Par souci d'équité, les hommes s'affrontent entre eux, les femmes également. Le gagnant de chaque course est qualifié pour la finale.

Lors du premier round tout se joue entre Clémentine et Claire et c'est la première qui gagne. Chez ces messieurs, Vincent domine l'épreuve talonné par Sébastien. Le rugbyman est impressionnant et sort vainqueur du défi.

Tout se joue à présent entre Clémentine et Vincent. Ils doivent, les yeux bandés, récupérer un cercle cranté qui se trouve dans l'eau et le ramener sur la plage. Celui-ci étant disposé sur un rondin vertical qui lui aura sur ses côtés des aspérités. Il faut ensuite poser le plus vite possible son cercle sur le socle d'un autre rondin. Chacun peut choisir un guide puisqu'il est aveuglé. Clémentine propose à Kelly de l'aider et Vincent préfère Sébastien. Après un suspense haletant, c'est finalement Vincent qui gagne l'immunité ! Une belle revanche !

Stratégies et conseil

Mal à l'aise à cause du retour de Vincent, Sandro tente de justifier son vote contre lui lors du dernier conseil. Un comportement qui n'a aucun effet puisque de nombreux candidats veulent voter contre lui. Comme il a un collier d'immunité, les aventuriers souhaitent lui faire croire qu'il est en danger. Ils lui disent donc vouloir voter contre Marjorie. Il ne faut pas oublier que Corentin a une double voix suite à l'élimination de Vincent la semaine dernière. Claire aussi, à cause de son manque d'affinité avec les autres filles, peut être en danger.

Place au vote et au dépouillement. Avec six voix contre lui, c'est Sandro qui est éliminé. Fair-play, il donne son collier d'immunité à Clémentine. Alors qu'il explique qu'il lui fait confiance, cette dernière lui lance : "T'es bête ou quoi !!" et l'achève !! "Il faut que je te dise quelque chose. Je t'ai complètement berné aujourd'hui. Depuis la dégustation j'étais vraiment à fond dans cette épreuve et tout ton tralala et coup de bluff m'a fait du mal. Je n'aime pas les tricheurs. Tu es passé de l'image de quelqu'un que j'appréciais à quelqu'un que je ne pouvais plus encadrer." Puis, l'ex-rouge conclut violemment : "Tu es la dernière personne qui mérite d'aller plus loin dans l'aventure car avec toi tout est stratégie." Dur !