Koh-Lanta Cambodge : Vincent et Yassin éliminés, Sandro manipule, réunification

La semaine dernière, dans Koh-Lanta Cambodge, Maria et Yves ont été éliminés, Bastien a été contraint d'abandonner et Kelly a fait son retour ! De nombreux rebondissements qui sont survenus juste avant la réunification. Alors, que s'est-il passé après la constitution du camp blanc ? Réponse tout de suite...

Le départ d'Yves soulage tous les bleus qui s'empressent d'effacer son passage sur l'île. Pour fêter son départ, ils finissent même joyeusement leur riz. Chez les rouges aussi les estomacs se remplissent avant l'épreuve de confort.

Épreuve de confort

Règles : Les candidats doivent placer trois boules blanches au centre de labyrinthes flottants disposés en mer. Pour faire bouger les boules de l'extérieur vers l'intérieur, ils ne peuvent s'aider que du poids de leur corps. Le but est bien sûr de placer en premier ses trois boules au centre de la plateforme.

La récompense : deux côtes de boeuf et des frites.

Les bleus ont pour une fois une légère avance sur les rouges. Ils sont les premiers à accéder au labyrinthe flottant. Sans Yves, ils arrivent à communiquer sans difficulté, alors que chez les rouges, la cohésion est plus difficile. Néanmoins, ils se retrouvent à égalité avec leurs adversaires. Les bleus remportent la victoire à quelques secondes près. Clémentine, en larmes, craque et dévoile être une sacrément mauvaise joueuse. "Je m'en fiche, on mange tout le riz avant la réunification", lance-t-elle.

Ambassadeurs

Chaque équipe doit choisir l'ambassadeur de la team adverse. Pour les bleus, Yassin pourrait ne pas prendre le risque de quitter l'aventure. Mais, Vincent fait une révélation : Sandro a toujours dit qu'il n'avait jamais voulu être ambassadeur. Un aveu de faiblesse ?

Du côté des rouges, Mathilde serait la plus influençable selon eux. Sandro est prêt à lui proposer une alliance et à lui promettre qu'elle sera la dernière bleue à sortir du jeu. Son argument fait mouche. Lors des discussions, Yassin se veut très franc, Sébastien et Clémentine aussi : ils ne prendront pas le risque de tirer la boule noire et préféreront trahir un de leurs alliés.

Mathilde et Sandro se retrouvent afin de tenter de se mettre d'accord. Les choses sont claires, aucun d'entre eux ne désire trahir un des siens et aucun d'entre eux ne veut tirer la boule noire. La négociation s'annonce difficile. Sandro dit clairement à Mathilde que s'il inscrit un nom rouge, les rouges resteront de toute façon en supériorité numérique et que si elle ne met pas un le nom d'un bleu, elle sera la première à sauter. Le Survivor joue les fins commerçants et s'annonce plutôt convaincant. Pourtant, Mathilde ne craque pas : "Il n'y aura pas de nom bleu sur le papier."

Réunification, décision choc, tensions

En retour, Mathilde lui propose de faire sauter Kelly, une rouge, anciennement bleue. Voyant que cela ne marche pas, elle lui propose de mettre le nom de Yassin. Sandro refuse et répond qu'après la réunification, il sera de toute façon rapidement éliminé à cause de son insociabilité. Mathilde insiste et Sandro lui fait une proposition : il voterait contre un rouge en échange de son collier d'immunité. Une négociation dangereuse pour Mathilde car, une fois sur le camp blanc, Sandro pourrait la trahir et utiliser le bijou contre elle et ses coéquipiers ! D'ailleurs, il lui dit ouvertement qu'il ne lui garantira pas de rallier les bleus.

Malgré le danger pour les bleus, Mathilde accepte ! Yassin est désigné comme l'éliminé. Les ambassadeurs rejoignent la tribu blanche sur la nouvelle île pour annoncer la nouvelle. Et, coup de théâtre, Sandro annonce que l'équipe rouge s'était réunie pour se mettre d'accord au préalable sur un prénom à mettre sur la feuille et que tout le monde avait voté contre Yassin ! Le candidat est sous le choc mais garde son calme. "On est à Koh-Lanta, il faut s'attendre à sortir à tout moment. (...) J'espère que ce sera quand même le meilleur aventurier qui gagnera parce que ça représente ça Koh-Lanta. Je vous souhaite vraiment une belle aventure", déclare-t-il, très classe.

Les filles rouges quant à elle n'ont plus qu'une idée en tête, récupérer le collier de Yassin avant son départ. Mais le candidat décide de quitter le jeu avec ! Tant pis pour elles...

Quand les bleus apprennent que Mathilde a donné son collier à Sandro, ils comprennent qu'ils sont en grand danger car, ils le savent, Sandro restera toujours un rouge.

Sur le camp blanc, Manuella se fait la porte-parole des ex-rouges. Elle reproche au bleu d'avoir fini leur riz et estime que, comme ils ont gagné le confort, ils ne devraient pas manger le riz restant des ex-rouges. Frédéric rappelle que ses coéquipiers et lui n'ont eu que 2 kilos de riz, alors que les anciens rouges en ont eu 3. Inutile de dire que cette proposition n'est pas très bien accueillie.

Épreuve d'immunité et collier

Il s'agit de l'épreuve du paresseux. Les candidats, suspendus par les bras et les jambes doivent rester le plus longtemps possible dans cette position. Marjorie et Sandro sont les premiers à tomber, au bout de six minutes. Plus d'une heure après le début de l'épreuve, Mathilde, Vincent, Frédéric et Sébastien sont encore en compétition. Tout se joue finalement entre Vincent et Sébastien. Au bout d'une heure et trente minutes, Vincent lâche la poutre. Sébastien remporte donc ce premier défi individuel.

Avant de quitter les candidats, Denis Brogniart annonce que des colliers d'immunité ont été placés sur leur nouveau campement. Tous les naufragés cherchent le fameux bijou. Au détour d'une allée, Sandro avoue à Vincent qu'il restera rouge. Mathilde digère mal cette annonce. Les bleus se réunissent et se mettent d'accord pour voter Kelly au conseil. Les rouges veulent faire sortir Vincent mais ils ont peur qu'il possède un collier. Ils pensent donc aussi à faire sortir Mathilde.

Place au conseil et au dépouillement. Sur les onze votes, Vincent a obtenu six voix contre lui et Kelly, cinq. C'est donc le rugbyman qui est éliminé. "C'est une aventure qui a un goût d'inachevé. J'étais venu là pour me dépasser, chercher mes limites. J'ai eu une partie de mes réponses. Je repars quand même avec quelques fiertés. Les bleus, donnez le maximum pour trouver le plus de colliers d'immunité possible. Je penserai à vous", déclare-t-il.

En tant que premier membre du jury final, Vincent peut donner à un des aventuriers restant le pouvoir de voter deux fois lors du prochain conseil. Il donne ce pouvoir à Corentin.