Koh-Lanta Cambodge : Sandro fou de Julie, leur beau projet

Sandro, le beau gosse de Koh-Lanta Cambodge, n'est pas un coeur à prendre. Au mois de mars déjà, nous vous dévoilions le visage de celle qui partage sa vie : Julie. Comme l'indiquent les clichés qu'elle poste sur son compte Instagram, la chérie de Sandro est blogueuse mode, adepte du pole dance et même modèle photo... Elle a aussi créé un site de vente de vêtements et d'accessoires en ligne.

Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé 7 Jours, l'aventurier et Julie ont fait quelques confidences sur leur couple. Plus encore, ils en ont profité pour annoncer leur projet commun : "Faire un bébé très vite."

Dans la foulée, Sandro et Julie ont accepté d'en dire un peu plus sur leur rencontre. "On ne se connaissait pas du tout, mais nous avions des amis en commun. On s'est mis à discuter sur les réseaux sociaux et l'on s'est trouvé plein d'affinités : le sport, les belles voitures, le cinéma, les animaux...", a alors confié l'aventurier de Koh-Lanta Cambodge.

De son côté, Julie a dévoilé ce qui la fait craquer chez Sandro : "C'est un grand bavard et un sacré enjoliveur. C'est ce qui m'a séduite chez lui." En bref, les deux amoureux se sont bien trouvés !

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 Jours, actuellement en kiosque.