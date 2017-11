Koh-Lanta Fidji : Romain éliminé, un abandon médical et un retour !

Après les départs de Maxime et André la semaine passée, le choc des générations est plus que jamais d'actualité. En effet, les anciens sont en guerre contre les jeunes, à qui ils reprochent mensonges et trahisons... Résumé de l'épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) diffusé vendredi 24 novembre 2017.

Jeu de confort

Afin d'espérer gagner cette épreuve, les aventuriers doivent placer trente pièces de bois à la manière de dominos sur une poutre. le hic ? La structure n'est pas stable... Un jeu qui demande une certaine maîtrise de soi et beaucoup de concentration. Et c'est Romain qui remporte cette épreuve individuelle. L'aventurier a alors le choix entre un massage ainsi qu'un gâteau au chocolat ou une virée au paradis perdu. Romain choisit le massage et le gâteau. Il peut partager cette récompense avec le camarade de son choix : Sandrine. Le duo quitte le camp pour une villa privée avec piscine à débordement et vue sur l'océan. En plus du massage et du gros gâteau tout chocolat, Sandrine a même droit à une épilation des sourcils. Pendant ce temps, Magalie, Tiffany, Mélanie et Marguerite vont à la pêche dans l'espoir de trouver de quoi se nourrir.

Avantage considérable

Lorsque les six aventuriers rejoignent Denis Brogniart sur la plage, ce dernier leur annonce que l'épreuve ne permettra pas d'offrir une immunité. Toutefois, le candidat gagnant obtiendra un avantage conséquent. En revanche l'aventurier qui se classe dernier aura déjà un vote contre lui au conseil. Au beau milieu de l'océan, Magalie, Tiffany, Mélanie, Sandrine, Romain et Marguerite ont chacun une poutre à leur nom. Dessus se trouvent trois noix de coco qu'ils doivent lancer dans un filet. Ils doivent par la suite aller récupérer deux autres noix de coco à quelques mètres pour les lancer dans le filet. Le premier qui remplit son filet des cinq noix remporte l'épreuve. Et, à une demi-seconde près, c'est Magalie qui ressort gagnante, face à Romain. Mélanie, qui souffre d'une douleur à la cuisse, finit dernière et doit alors inscrire son prénom sur un bulletin qui comptera lors du conseil. Magalie doit de son côté récupérer deux moitiés de collier d'immunité dans les malles situées au beau milieu du camp.

Abandon médical et retour

Avant que l'épreuve d'immunité ne commence, Denis Brogniart annonce que Mélanie ne pourra pas la disputer. L'aventurière suisse de 34 ans souffre d'une blessure à la jambe. Lorsqu'elle était à la pêche avec Marguerite, cette dernière a hurlé en apercevant un crabe et Mélanie a fait un mouvement brusque. Le médecin est catégorique : elle ne peut pas poursuivre l'aventure. Mélanie fond en larmes mais accepte cette décision.

Comme le veut la règle, après un abandon médical, c'est le dernier éliminé qui fait son retour. Problème, lors du conseil, deux aventuriers ont quitté le jeu : Maxime et André. Les deux candidats disputent alors un duel et le gagnant rejoindra le camp le lendemain matin, après le conseil.

Épreuve d'immunité

Magalie, Tiffany, Marguerite, Sandrine et Romain sont prêts pour l'épreuve d'immunité. Ils doivent tenir debout et immobiles sur une petite poutre, les bras tendus et agrippés à une barre de fer suspendue. Si un aventurier bouge d'un millimètre, un sceau d'eau lui tombe dessus et l'épreuve est perdue. Et c'est Tiffany qui ressort gagnante après avoir tenu 1h15.

Conseil

Magalie a son collier, et Tiffany est immunisée. Les ex-Rouges Sandrine, Marguerite et Romain sont donc en danger ce soir. Avec deux votes contre lui, c'est le coach sportif qui est éliminé. Il confie son vote noir à Sandrine.

Rendez-vous dans deux semaines, vendredi 8 décembre 2017 dès 21h sur TF1 afin de suivre les aventuriers de Koh-Lanta Fidji.