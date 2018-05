Koh-Lanta, une agression sexuelle ? La version de Candice Renard mise en doute

Les langues se délient autour de la saison de Koh-Lanta (TF1) annulée ce 11 mai 2018 après quelques jours seulement de tournage aux Fidji.

Une candidate, Candice Renard (21 ans), fille de l'actuel sélectionneur de l'équipe de football nationale du Maroc Hervé Renard, avait dénoncé des faits susceptibles de relever d'une tentative d'agression sexuelle après la quatrième journée de survie, en pleine nuit sur le camp. Aussitôt exfiltrée et séparée de son prétendu agresseur après avoir alerté la production à l'aide d'un talkie-walkie, le jeu avait été stoppé net tandis que le candidat dénoncé, Eddy Guyot, aujourd'hui défendu par l'avocat Jérémie Assous, niait en bloc les accusations de la jeune femme. Adventure Line Productions et TF1 décidaient alors d'annuler purement et simplement cette édition de Koh-Lanta et de rapatrier tout le monde.

C'est dans ce contexte que les témoignages tombent désormais au compte-goutte, notamment de la part des autres participants contraints de quitter le jeu. Nos confrères de Closer ont par exemple recueilli une tout autre version des faits. Selon eux, Candice et Eddy n'étaient tout d'abord pas seuls au moment des faits mais accompagnés d'une certaine Aurélie et d'un autre candidat - Fabien J - dans une hutte.

Autre révélation, ce ne serait pas Candice, la victime présumée, qui aurait appelé la production avec un talkie-walkie d'urgence, mais Aurélie, qui aurait connu un petit coup de mou côté santé. Candice, qui n'allait pas très bien non plus, se serait alors mise à l'écart du groupe et Eddy aurait souhaité la rejoindre pour savoir si tout allait bien en lui annonçant : "Ça tombe bien, les secours arrivent." A l'arrivée des secours, Candice, affaiblie par l'aventure selon Closer, aurait finalement assuré avoir été la victime d'attouchements. Une déclaration qui a laissé Eddy Guyot complètement abasourdi !

Selon BFMTV, un témoin, Fabien J, présent au moment des faits, nierait la version de Candice Renard. Un témoignage, incomplet pour le moment, à suivre également.

Pour rappel, si Candice Renard ne s'est pas encore exprimée quant à cette affaire, son père a déjà pris la parole auprès de nos confrères du Parisien. "Il y aura une procédure", a assuré Hervé Renard ce 12 mai. En effet, comme l'avocat d'ALP l'avait signifié à France Info vendredi, des suites judiciaires en France étaient à prévoir étant donné que l'incident présumé s'est produit entre deux ressortissants français.