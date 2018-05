Koh-Lanta 2018 annulé : Les anciens choqués, la justice bientôt saisie ?

Les deux candidats du Koh-Lanta en tournage seraient déjà sur le point de faire leur retour en France, par avion, selon un avocat d'ALP contacté aujourd'hui par France Info. Ce dernier ayant même ajouté que la justice française pourrait être en charge du dossier – même si les faits se sont déroulés à l'étranger – puisque l'incident s'est tenu entre deux ressortissants français.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un tournage de Koh-Lanta est brutalement stoppé. En 2013, un candidat de 25 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et ALP. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants, s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause et "sali" par les médias.

De biens tristes souvenirs...