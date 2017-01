Kourtney Kardashian : Torride en bikini, elle dévoile une plastique de rêve

Radieuse, la soeur de Kim K et Kylie Jenner n'a absolument rien à envier aux courbes de ses plus jeunes soeurs. À 37 ans et après avoir eu trois enfants, Kourtney affiche une silhouette de rêve, idéalement sculptée et tonique. À l'instar de la bombesque Kendall Jenner, la mère de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) est réputée pour sa discrétion, sa simplicité et n'est pas du genre à faire des excès en matière de chirurgie esthétique.

Si les vacances sous le soleil des Bahamas remontent quelque peu, Kourtney Kardashian a toutefois su se faire plaisir lors des fêtes de Noël. Elle s'est en effet rendue à Aspen avec son ex-compagnon Scott Disick et leurs enfants, comme le prouvent plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux, avant de rentrer à Los Angeles. Jusqu'au prochain séjour de rêve...