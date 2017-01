Kylie Jenner embrasse un perroquet et exhibe fièrement son imposante poitrine

Icône influente des réseaux sociaux et femme d'affaires à l'empire florissant (elle figure dans la liste Forbes des "entrepreneurs à succès de moins de 30 ans" et est devenue la deuxième soeur du clan Kardashian la plus fortunée), Kylie Jenner profite actuellement de tout son temps libre pour se relaxer dans un décor paradisiaque. Et que serait une telle expérience sans quelques photos plus sexy et osées les unes que les autres ? A vrai dire, pas grand chose.

Peu de temps après les célébrations du Nouvel An, la bimbo de 19 ans s'est en effet envolée pour le Mexique, direction Punta Minta. La petite soeur de Kim K a posé ses valises dans la luxueuse propriété de Joe Francis, un richissime entrepreneur américain connu pour avoir fondé la franchise pornographique Girls Gone Wild. Rien que ça.

En vraie petite reine des réseaux sociaux, Kylie Jenner a donc diffusé de nouveaux clichés très équivoques ce 4 janvier. La demoiselle est bien entourée, puisque son petit ami de rappeur Tyga et sa BFF Jordyn Woods se trouvent entre autres à ses côtés. Entre deux sessions de vidéos torrides, la soeur de Kendall s'est amusée à embrasser un perroquet. Un sacré programme !