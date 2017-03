Krzysztof Charamsa, prêtre gay en lutte contre le Vatican : "J'étais amoureux"

Près de deux ans après son retentissant coming out, le prêtre gay polonais Krzysztof Charamsa, démis de ses fonctions par le Vatican, est toujours un homme amoureux. Installé à Barcelone avec son compagnon, il continue son combat pour la tolérance...

En 2012, après une relation d'un soir avec un Espagnol, Krzysztof Charamsa vit soudainement très mal de ne pas assumer son homosexualité et semble avoir trouvé en son amant autre chose qu'un simple partenaire sexuel. "Je ne pouvais plus retourner à la 'sérénité' catholique de l'Évangile, qui m'imposait une haine aveugle et irrationnelle de moi-même, de mon orientation sexuelle. J'étais amoureux", écrit-il dans son livre La Première Pierre. Refusant de devoir se cacher plus longtemps, et après avoir déjà entretenu auparavant une liaison avec un prêtre italien, Krzysztof Charamsa décide donc d'annoncer publiquement son homosexualité. Naturellement, le Vatican lui tombe dessus et, jusque dans son pays, il est pointé du doigt. "Ma famille subit désormais un ostracisme social et religieux", dit-il à Libération.

Aujourd'hui, il construit sa nouvelle vie à Barcelone, dans une ville réputée gay friendly. Et son chéri Eduardo et lui envisagent de se marier mais la Pologne fait tout pour retarder l'envoi des documents dont il a besoin... Quant à la question des enfants, il apporte une réponse toute catholique. "Pour cela, il faut être deux", dit-il, en oubliant l'adoption ou d'autres formes d'accès à la parentalité, notamment médicales. Devenu conférencier et écrivain, Krzysztof Charamsa souhaite faire changer les mentalités. "À l'avenir, les prêtres gays ne seront plus, je l'espère, obligés de se cacher", dit-il.

Thomas Montet