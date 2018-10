Kyle Dean : Mort de l'acteur porno à seulement 21 ans

Comme le rapporte le Mail Online, Kyle Dean alias Brandon Chrisan à l'état civil, a été retrouvé mort à seulement 21 ans. On ignore encore la cause de la mort de l'acteur, originaire d'Austin, au Texas.

Kyle Dean avait tourné dans des dizaines de scènes porno gay, notamment pour les studios Corbin Fisher et GayHoopla. Toutefois, comme l'explique le site South Florida Gay News, l'acteur X n'était visiblement pas homosexuel. "Quelques commentaires en ligne ont décrit Dean comme un acteur gay-for-pay [soit un hétéro qui accepte le sexe gay contre de l'argent, NDLR] et ont relevé ses demandes régulières pour se faire payer un tas de choses d'un Uber à des cadeaux sur Amazon", peut-on lire.

Kyle Dean, qui avait notamment été nommé à une cérémonie de remise de prix porno à seulement 17 ans, avait eu plusieurs fois des problèmes avec la justice. Il avait par exemple été arrêté pour possession de drogues et cambriolage et, en février 2017, il était arrêté pour avoir violé sa probation. Sa famille a demandé à ce que ceux qui souhaitent lui rendre hommage fassent un don à l'école où son jeune frère, autiste, est scolarisé car les deux garçons étaient très proches. Une cagnotte en ligne sur GoFundMe avait été ouverte pour ses funérailles par prétendu ami mais c'était une arnaque et elle a été fermée. D'ailleurs, tous les comptes exploitant l'image du regretté acteur sont des faux car il avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux avant sa mort.