Kyle Korver : La star NBA face à la mort de son petit frère Kirk, à 27 ans

La récente absence de Kyle Korver pour "raisons personnelles" lors de la victoire, samedi 17 mars 2018, des Cleveland Cavaliers contre les Chicago Bulls en NBA avait hélas une explication tragique, révélée à l'occasion de son nouveau forfait, ce mercredi 21 mars : son petit frère Kirk est mort, à 27 ans seulement.

"Nous avons la grande tristesse de faire savoir que le frère de l'arrière des Cavaliers Kyle Korver, Kirk, est décédé aujourd'hui. Kyle a été excusé par l'équipe [il ne jouera pas le match de ce soir contre les Toronto Raptors, NDLR] pour être avec sa famille", a indiqué la franchise de l'Ohio, adressant ses condoléances au joueur de 37 ans et son clan. D'après une information parue dans les médias locaux, Kirk Korver est tombé gravement malade la semaine dernière (d'où le forfait de Kyle, parti à son chevet dans l'Iowa) ; et si la nature de la maladie en question n'a pas été divulguée, le mal a été foudroyant...

Les "K" bros. en deuil

Difficile d'imaginer la douleur de Kyle Korver, aîné d'une fratrie de quatre garçons soudés par une même passion pour le basket-ball héritée de leurs parents Kevin et Laine, et de ses deux autres frères, Klayton et Kaleb. Kirk, qui était le benjamin des quatre, chérissait leur entente, comme il l'avait confié notamment en 2012 dans une interview accordée au journal de l'Université du Missouri-Kansas City où il évolua de 2009 à 2014 (on peut d'ailleurs voir sur le site de la publication deux photos des quatre frères réunis) : "C'était génial, j'avais toujours quelqu'un avec qui jouer, on était quatre, il y avait beaucoup de compétition entre nous. On avait beaucoup de place à la maison pour le basket-ball et le football", avait-il relaté, racontant aussi que les quatre frangins, qui ont tous joué au moins au niveau universitaire, affrontaient régulièrement leurs oncles et que leurs cousins aussi pratiquaient à un certain niveau.

Kirk Korver, qui connut une dernière saison à UMKC plombée par les pépins physiques en 2013-2014 et aurait aimé lui aussi percer en NBA, ne souffrait pas d'être dans l'ombre de son grand frère, entré dans la prestigieuse ligue nationale en 2003 et passé par les 76ers, le Jazz, les Bulls et les Hawks. "Je n'ai pas vraiment d'équipe préférée. Je dirais : n'importe quelle équipe dans laquelle Kyle joue", avait-il répondu malicieusement lorsqu'on lui avait demandé sa franchise favorite, révélant avec élégance sa profonde admiration pour son aîné. De même, le benjamin ne craignait pas la comparaison : "J'en ai tellement entendu... J'aime bien si c'est positif, comme lorsqu'on compare notre façon de shooter. Mais pour ce qui est négatif, j'ai déjà tout entendu. Ça ne me fait vraiment plus rien." Et profitait volontiers des conseils avisés de Kyle pour progresser : "Il ne s'agit pas de faire mille tirs à chaque entraînement. Cela porte plus sur l'aspect mécanique et réussir de bons shoots. C'est plus technique", confiait-il.

Au final, si le basket était leur passion commune, l'amour fraternel était ce qui les liait. "En général, on ne parle pas de basket. On sort ensemble. On regarde des films. Ce sont des moments où on oublie le basket", assurait-il au cours du même entretien. Des moments que Kyle, Klayton et Kaleb n'oublieront pas...