Kylie Jenner : Elle logeait Jordyn Woods, avec qui Tristan a trompé Khloé

"C'est une période difficile et [Jordyn] est anéantie à cause de ça", confie la source de People. Dimanche 17 février, quelques jours après la Saint-Valentin, Jordyn Woods et Tristan Thompson se sont rencontrés à la soirée d'un ami commun. Ils s'y seraient embrassés sans retenue, une info à laquelle personne n'a cru au sein de la famille Kardashian-Jenner, mais qui leur a été confirmée.

"Quand ils ont entendu que Tristan et Jordyn s'étaient embrassés, personne n'y a vraiment cru, explique l'insider. Que Tristan ait une conduite inappropriée, oui, tout le monde sait qu'il ne sait pas se tenir, mais que Jordyn l'embrasse, ça a d'abord semblé être une rumeur montée de toutes pièces."

Tristan Thompson avait déjà trompé Khloé Kardashian lors de sa grossesse, au printemps dernier, et apparaît sur des images compromettantes en compagnie d'autres femmes.

La maman de True (10 mois), de sortie mercredi soir à l'inauguration du siège de la marque PrettyLittleThing, a définitivement rompu avec le basketteur infidèle.