Kylie Jenner : Ses selfies préférés de 2016... Sexy à gogo, bien évidemment

Kylie Jenner le reconnaît aisément : des selfies, elle en a pris beaucoup en 2016. Pour clôturer cette année en beauté, la jeune femme de 19 ans propose un best of de ses portraits incontournables sur son site internet, TheKylieJenner.com. 21 selfies postés sans ordre particulier.

Particulièrement sexy ces douze derniers mois, Kylie Jenner n'a cessé d'exposer son anatomie sans aucun complexe. La dernière preuve en date, la vidéo qu'elle a dévoilée en guise de cadeau de Noël et dans laquelle elle joue les créatures torrides en compagnie de Tyga. Rien de surprenant, alors, à retrouver plusieurs selfies de son fessier ou dénudés.

Cette année 2016, Kylie Jenner ne l'a pas vécue seule mais bien entourée. C'est pourquoi certains de ses selfies mettent en scène ceux à qui elle tient. Son chéri, le rappeur Tyga, sa grande soeur, et son modèle, Kim Kardashian, mais aussi celle qui la guide dans ses choix de carrière, sa maman et sa manager Kris Jenner. Se sent-elle moins proche de ses trois autres soeurs, Kendall Jenner, Khloé et Kourtney Kardashian, et de son papa, Caitlyn Jenner ? Aucun d'entre eux ne figure dans son florilège...

Parmi les selfies qu'elle retient figure celui qui avait fait le buzz à Halloween, lorsqu'elle s'était transformée en Christina Aguilera Dirty. Kylie avait copié à la perfection le look sexy que la chanteuse américaine arborait dans son clip. X-Tina avait elle-même approuvé la métamorphose de la starlette, allant jusqu'à l'inviter à son anniversaire quelques semaines plus tard.

Et si Kylie n'a cessé de changer de couleur de cheveux tout au long de 2016, passant du brun au blond, au roux, même au vert, la petite soeur de Kim Kardashian a, malgré tout, tenu à prouver qu'elle sait aussi faire dans le naturel.

En businesswoman aguerrie, Kylie Jenner propose à la suite de son best of plusieurs dossiers payants thématiques comme celui qui s'intitule "Mes secrets pour prendre le parfait selfie" ou encore celui qui concerne les coulisses de son calendrier 2017 sexy shooté par le controversé Terry Richardson.