Kylie Jenner, créature érotique : Nue et mouillée dans les bras de Tyga

Il y a longtemps que l'anatomie de Kylie Jenner n'a plus de secret pour personne, alors qu'elle n'a que 19 ans. Habituée à se dénuder à outrance sur les réseaux sociaux, la petite soeur de Kim Kardashian fait une nouvelle fois parler d'elle à cause de ses courbes ravageuses.

C'est à l'occasion de Noël que Kylie Jenner a choisi de dévoiler une vidéo particulièrement sexy à W Magazine. Réalisé par la photographe Sasha Samsonova, le clip de plus de trois minutes propose une Kylie nue, se trémoussant délicatement sous la douche, sur une musique sensuelle que l'on doit à Niia. Si elle apparaît seule dans la majorité de la séquence, des mains masculines la rejoignent à la fin, celles de son compagnon, le rappeur Tyga. Le couple partage une étreinte intime sous la douche...

Sasha Samsonova a confié à W Magazine que Kylie Jenner avait voulu faire de cette vidéo érotique, simplement baptisée KYLIE, son "petit cadeau surprise au monde". La photographe a également indiqué que le tournage s'est déroulé dans un endroit secret du quartier de Venice, situé dans l'ouest de Los Angeles. "C'est arrivé très très naturellement", a-t-elle déclaré.

Ce n'est pas la première fois que Kylie Jenner abandonne ses vêtements dans les bras de Tyga. La jeune femme de 19 ans l'avait déjà fait en novembre dernier, pour célébrer le 27e anniversaire du chanteur. Elle avait ainsi partagé deux photos d'eux deux, sur lesquelles on la découvrait topless, posant à califourchon sur son compagnon. En jean flare et talons, Kylie laissait Tyga poser délicatement sa tête entre ses seins, glissant également sa main dans son pantalon. Pour accompagner l'une des photos, shootée en noir et blanc, la blonde platine in love avait opté pour la légende "Irreplaceable" (irremplaçable).

Actuellement en proie à des problèmes de couple avec Kanye West, Kim Kardashian se fait littéralement voler la vedette par sa petite soeur...