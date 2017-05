Kylie Jenner : Un fan obsédé passe aux aveux et admet être un meurtrier

Grosse frayeur pour Kylie Jenner. Il y a quelques mois, un dénommé Marvin Magallanes avait tenté de s'introduire à plusieurs reprises dans la résidence sécurisée de la bimbo de 19 ans, arguant qu'il avait "rendez-vous" avec elle et qu'elle était son "âme soeur". Après avoir été stoppé par des agents de sécurité (notamment en décembre 2015, puis en juin 2016), l'homme de 25 ans avait finalement été arrêté par la police avant d'être placé dans une unité psychiatrique... et de s'en échapper.

Aujourd'hui, le site TMZ révèle une nouvelle histoire sordide au sujet de ce fan obsédé, beaucoup plus grave celle-là. On apprend ainsi que Marvin Magallanes s'est rendu au poste de police d'Anaheim le 12 mai dernier pour avouer le meurtre d'un homme de 49 ans, un sans-abri, survenu en janvier dernier. Une source policière a également confirmé que cette confession avait permis aux autorités de le lier à un second meurtre non résolu remontant au mois d'octobre 2016, également celui d'un sans-abri de 52 ans. À chaque fois, le mode opératoire était le même : les deux victimes ayant été poignardées à mort.

Un communiqué officiel a été publié sur le site internet officiel de la police d'Anaheim, diffusant également le mug shot (la photo d'identité) du meurtrier. Inculpé pour "deux chefs d'accusation de meurtre avec circonstances particulières". Avec ça, Marvin Magallanes devrait rester derrière les barreaux un bon moment.