Kylie Minogue : Ses fiançailles annulées, elle met son chéri à la porte !

Coup dur pour Kylie Minogue, qui commence mal la nouvelle année ! La chanteuse australienne a annulé ses fiançailles avec son compagnon, l'acteur Joshua Sasse ! La cause ? Elle le soupçonne d'avoir eu une liaison avec une actrice...

Comme le rapporte The Sun, Kylie Minogue a mis Joshua Sasse à la porte de son domicile londonien. Elle serait persuadée qu'il s'est montré beaucoup trop proche de l'actrice espagnole Marta Milans, qu'il a rencontrée au Canada sur le tournage de la série No Tomorrow. Le couple aurait d'ailleurs eu de multiples disputes ces dernières semaines à ce propos et la chanteuse aurait finalement pris sa décision il y a quelques jours, en rentrant de France où elle était venue assister aux défilés de la Fashion Week Haute Couture. "Elle est absolument dévastée, le coeur totalement brisé. Elle pensait vraiment que c'était le bon. Mais elle ne lui fait plus confiance désormais", a déclaré une source proche. Le représentant de la star a refusé de commenter l'information...

Kylie Minogue (48 ans) avait rencontré Joshua Sasse (29 ans) pendant l'été 2015 à l'occasion du tournage d'un spot publicitaire pour un parfum. La chanteuse avait enregistré une interview pour la chaîne ITV, diffusée mardi 31 janvier, dans laquelle elle se disait pourtant ravie de se marier et elle avait également donné une interview au magazine YOU. "Sasse est un joli nom. Kylie Sasse est un joli nom. C'est bien comme nom de scène", avait-elle déclaré.

