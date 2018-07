L'Amour est dans le pré : Karine Le Marchand dévoile un candidat de la saison 14

A la rentrée, L'Amour est dans le pré devrait revenir avec la saison 13 sur M6. Si la date de diffusion n'a pas été annoncée, la saison 14 est déjà en tournage en Bourgogne. Et pour cause, Karine Le Marchand vient de présenter un nouvel agriculteur sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram que Karine Le Marchand a fait cette belle révélation le 26 juillet 2018. "J'ai l'honneur de vous 'présenter' Laurent, premier agriculteur de la Saison 14 de L'Amour est dans le Pré!! J'ai rarement rencontré un homme aussi gentil, doux et touchant... La bonté faite homme! #UnAnD'avance #LoveIsInTheAir #adp", a écrit la présentatrice de M6 en légende d'une photo où elle s'affichait avec ce dernier. Pour garder le suspense, le jeune homme posait de dos.

La photo est très vite devenue virale et les internautes se sont montrés surpris. Impatients de voir la saison 13 de L'Amour est dans le pré, ces derniers ne s'attendaient pas à ce teasing qui arrive un an en avance. "C'est trop long d'attendre la diffusion... J'espère bientôt. Hâte de vous retrouver Karine. Vous êtes une femme remarquable et touchante", pouvait-on lire dans les commentaires.