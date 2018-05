L'Arme Fatale : Clayne Crawford viré... L'acteur ingérable s'insurge !

Ce n'est pas la première fois que Crawford est pointé du doigt pour son comportement sur l'adaptation de la franchise cinématographique – il reprend le rôle jadis tenu par Mel Gibson au grand écran. En effet, le comédien serait à l'origine de vives tensions sur le plateau et ce depuis le lancement de la série en 2016. Plusieurs avertissements de la part de la production, après des plaintes des équipes l'accusant notamment de créer un environnement de travail hostile et de harcèlement moral, lui ont été adressés. Malgré les mises au point, Clayne Crawford n'aurait pas soigné son attitude, et aujourd'hui, l'équipe technique comme les autres acteurs refusent de travailler avec lui.

La passion comme excuse

Clayne Crawford avait pourtant avoué ses torts en public. "Il est vrai que j'ai été réprimandé à deux reprises au cours des saisons écoulées de L'Arme fatale. La première fois lorsque j'ai réagi sous le coup de la colère à des conditions de tournage qui ne me paraissaient pas sûres et propices à un travail de qualité (...) Le second incident est intervenu au cours d'un épisode que j'ai réalisé. Un acteur de la série ne s'est pas senti en sécurité après avoir été blessé par un éclat lors du tournage d'une cascade. (...) J'assume l'entière responsabilité de l'incident car ce jour-là, le plateau était placé sous ma responsabilité", avait-il confié sans fard.

Selon The Hollywood Reporter, "il a été sanctionné à plusieurs reprises, suite à des plaintes pour harcèlement et violence psychologique ainsi que l'installation d'un environnement hostile". Dans une longue lettre, l'intéressé s'était pourtant défendu, mettant son comportement ingérable sur le compte de la passion. "J'adore, je respecte et je m'occupe de mon équipe au mieux et je ne la mettrais jamais intentionnellement en péril, écrivait-il. Je suis vraiment désolé si ma passion de faire du bon boulot a pu rendre des personnes mal à l'aise sur le plateau ou pas assez soutenus pour leurs efforts. De plus, je m'excuse auprès de tous les membres de l'équipe et de tous les acteurs pour toute l'attention négative que reçoit aujourd'hui L'Arme Fatale, à cause de ces incidents." Pas sûr qu'il ait été entendu cette fois-ci...