L'Île de la tentation 2019 : Tyla, une bombe sexy qui s'assume !

Il est encore trop tôt pour dire si Tyla repartira au bras de Jonathan dans L'Île de la tentation 2019 (W9).

Une chose est sûre, en attendant de savoir si elle est désormais célibataire ou non, Tyla (27 ans) fait sensation sur Instagram. Il faut dire que la jeune femme enchaîne les publications sexy pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Le 6 mai 2019, elle a par exemple posté une photo d'elle en bikini où elle apparaît absolument canon. "La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité qui doit être vécue", annonçait-elle en légende.

Qu'elle ajoute une légende avec une dimension un peu philosophique ou non, ce n'est pas la première fois que Tyla offre ce joli spectacle à ses abonnés.

Pour rappel, Tyla et Jonathan sont en couple depuis un an et demi. Ils ont décidé de participer à cette édition de L'Île de la tentation pour voir s'ils peuvent passer à la vitesse supérieure... En effet, ils ne vivent pas encore sous le même toit. Elle est à Paris, lui en Bretagne, ce qui ne facilite pas leur quotidien.

Dans son portrait dévoilé il y a quelques semaines sur la page Instagram de W9, le couple ne cachait pas qu'il était parfois sous tension : "Ce n'est pas toujours facile, on se voit à peu près toutes les trois semaines. Quand on est tous les deux, ça se passe bien. On est très fusionnel et on rigole beaucoup. Après, quand on ne se voit pas, ça complique les choses." Il faut dire que Jonathan est du genre à beaucoup sortir et que Tyla est jalouse. "Elle pense que parler à quelqu'un, c'est tout de suite draguer. L'idée est de lui montrer que même si la tentation est grande, je peux résister et qu'elle peut me faire confiance", commentait le jeune homme.