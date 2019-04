L'Île de la Tentation 2019 – Tyla et Jonathan : Qui sont-ils ?

Afin de tester la force et la sincérité de leur amour, cinq couples ont accepté de se séparer le temps de vivre 12 jours et 12 nuits avec des célibataires. Eh oui, L'Île de la Tentation revient sur W9 le 25 avril et l'émission risque fort de faire beaucoup parler d'elle ! Il faut dire que les plus grands fans attendent depuis neuf ans le come-back de ce programme.

Parmi les volontaires qui ont accepté de tenter l'expérience, il y a Tyla et Jonathan. Voilà un an et demi que la jolie brune et son compagnon (27 ans tous les deux) sont ensemble. Leur point faible ? Ils ne vivent pas sous le même toit. Elle réside à Paris, lui en Bretagne, ce qui complique leur relation.

Dans son portrait dévoilé sur Instagram (deuxième page du post) par W9, le couple ne cache pas qu'il est parfois sous tension : "Ce n'est pas toujours facile, on se voit à peu près toutes les trois semaines. Quand on est tous les deux, ça se passe bien. On est très fusionnel et on rigole beaucoup. Après, quand on ne se voit pas, ça complique les choses." Il faut dire que Jonathan est du genre à beaucoup sortir et que Tyla est jalouse. "Elle pense que parler à quelqu'un, c'est tout de suite draguer", commente le jeune homme.