La Casa de Papel : Ursula Corbero (Tokyo) ose la coupe mulet !

Succès inattendu ayant dépassé les frontières de l'Espagne, la série La Casa De Papel reviendra pour une troisième saison dès le 19 juillet prochain sur la plateforme Netflix. Une soirée de lancement était organisée à Madrid en présence des stars du show et de divers invités.

Sur le tapis rouge, on a ainsi pu voir l'actrice Ursula Corbero, interprète du personnage de Tokyo (Silene Oliveira). La jeune femme de 29 ans a fait sensation en prenant la pose dans une robe rouge incendiaire, parée d'un gros collier de perles. La belle brune avait cassé son look en optant une coupe rock façon... mulet ! En effet, ses cheveux étaient coiffés décoiffés et ramenés sur le haut du crâne tout en laissant de la longueur sur la nuque. Un style capillaire étonnant qui ramène à une époque révolue... Elle avait complété l'ensemble d'un maquillage façon smoky eye rouge et d'un rouge à lèvres glamour.

A ses côtés, on a pu voir les personnages phares de La Casa De Papel comme Miguel Herran (alias Anibal Cortés, dit Rio), Pedro Alonso (Andrés de Fonollosa, dit Berlin), Alvaro Morte (Sergio Marquina dit le Professeur) ou encore Jaime Lorente (Ricardo Ramos, dit Denver), Alba Flores (Agata Jimenez, dite Nairobi), Darko Peric (Yashin Dasayev, dit Helsinki)...

Pour rappel, le pitch des deux premières saison : "Huit voleurs font une prise d'otages dans la Maison royale de la Monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution." Pour cette troisième saison, le gang accueille un nouveau membre : Marseille.