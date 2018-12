La Casa de Papel : Ces deux acteurs de la série sont en couple !

Révélés cette année dans les séries La Casa De Papel et Elite, diffusées sur Netflix, María Pedraza et Jaime Lorente pourraient bien être plus que de simples camarades de tournage... Déjà en octobre dernier, le magazine espagnol Cuore diffusait des photos montrant le duo main dans la main et s'embrassant dans les rues de Madrid. Et il semble que les deux acteurs ne se cachent plus non plus sur les réseaux sociaux.