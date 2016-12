La Villa des coeurs brisés 2 – Nathalie : Après leur rupture, Romain s'excuse !

Romain a réussi à redonner le sourire à Nathalie.

À la suite de la diffusion de leur rupture dans La Villa des coeurs brisés 2, Christophe Beaugrand et Elsa Fayer ont reçu la belle brune dans Le Débrief. Et les deux animateurs lui avaient préparé une petite surprise. En effet, ils ont fait venir Romain sur le plateau afin qu'il s'explique avec elle. Et le beau brun n'est pas venu les mains vides !

Le jeune homme de 30 ans a pensé à offrir de belles roses blanches à Nathalie. "Tu sais pourquoi je t'offre des roses blanches ? C'est la couleur du pardon et de la pureté", a-t-il confié. Romain a ensuite expliqué à son ancienne petite amie que la voir pleurer l'avait attristé, puis il s'est confié sur les raisons de leur séparation : "On a beaucoup discuté d'un avenir commun avec Nathalie. On avait pesé le pour et le contre. Et il y avait pas mal de contre. Ça allait être compliqué après La Villa."

Heureusement pour Romain, Nathalie est loin d'être rancunière. Elle lui a donc pardonné son geste. Pour rappel, le candidat avait déposé une lettre de rupture à la villa, lors du tournage. "Ne pense pas que mon geste est lâche, bien au contraire. C'est parce que je veux garder un merveilleux souvenir de ce que nous avons vécu que j'ai décidé de t'écrire et non de te parler", a-t-il écrit dans un premier temps. Puis, après avoir expliqué à Nathalie qu'il avait passé de bons moments à ses côtés, il a conclu : "Je rêve d'avoir des enfants et tu es une mère comblée [de deux filles de 18 et 21 ans, NDLR]."

Un coup de massue pour Nathalie qui n'avait pu retenir ses larmes.