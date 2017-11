La Ville des coeurs brisés 3 : Casting, problématiques... Infos et 1ères images

La villa des coeurs brisés s'apprête à faire son retour pour une troisième saison ! En effet, c'est le 7 décembre prochain, à 23h, que sera donné le coup d'envoi sur NT1. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Nadège Lacroix (Secret Story 6), Stéphanie Clerbois (Secret Story 5), Raphaël Pépin (Les vacances des anges 2), Julien Bert (Les Anges 9), Beverly (L'île des vérités 3), Rémi Notta (Les Marseillais VS Le reste du monde 2), Maéva Lopez (Secret Story 10), Florent Ré (Les princes de l'amour 2), Vivian Grimini (Secret Story 8), Fanny Salvat (Les Marseillais South Africa) Yamina et Quentin (10 couples parfaits), Tressia (Les Ch'tis), Manue et Antonin (Les Marseillais). D'autres coeurs brisés arriveront en cours d'aventure comme le précise le communiqué de presse de la télé-réalité.

Le principe reste le même : d'anciens candidats en mal d'amour s'envolent pour une destination paradisiaque (Saint-Martin cette saison) afin de trouver leur moitié et résoudre leur problèmes amoureux grâce à la love coach Lucie.

Les problématiques des candidats :

Stéphanie, célibataire depuis 90 jours : J'ai besoin de me reconstruire

Julien, célibataire depuis 21 jours : Je n'arrive pas à m'engager

Florent, célibataire depuis 75 jours : Je collectionne les filles

Raphaël, célibataire depuis 35 jours : Je n'ai confiance en personne

Maeva, célibataire depuis 40 jours : Ma dernière relation m'a brisée

Yamina, célibataire depuis 120 jours : Je n'arrive pas à oublier mon ex

Quentin, célibataire depuis 120 jours : Je n'arrive pas à oublier mon ex

Rémi, célibataire depuis 102 jours : Je ne suis jamais tombé amoureux

Nadège, célibataire depuis 256 jours : Je ne crois plus en l'amour

Vivian, célibataire depuis 214 jours : J'ai peur de retomber amoureux

Gabano, célibataire depuis 39 jours : Je cherche la femme parfaite

Fanny, célibataire depuis 235 jours : Homme ou femme, impossible de choisir

Beverly, célibataire depuis 210 jours : Je suis excessive

Chaque coeur brisé qui estime être allé au bout de son aventure pourra quitter la villa, ce qui permettra à une nouvelle personne d'intégrer la villa. Lucie aura aussi la possibilité d'exclure un participant si elle estime qu'il ne joue pas le jeu ou n'est pas sincère.

Chaque semaine sera organisé une cérémonie de remise des bracelets. Le but ? Récompenser le ou les candidats qui ont franchi une étape significative dans la résolution de leur problématique. Ceux qui n'ont pas progressé recevront en revanche un bracelet noir.

Une fois par semaine, les coeurs brisés pourront sortir en groupe afin de faire la fête entre ou ou avec leurs prétendant(s) !