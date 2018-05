Lady Gaga : Défilé de mode à ciel ouvert avec son chéri Christian Carino

Lady Gaga compte des millions de fans sur les réseaux sociaux et à travers le monde ! Ils sont heureux d'apprendre que leur idole est de retour en studio d'enregistrement pour la réalisation de nouveaux morceaux. Elle profite de son come-back musical pour effectuer un défilé de mode à ciel ouvert...

Après l'annulation de la suite de sa tournée européenne pour cause de maladie, Lady Gaga est rentrée aux États-Unis. Elle a d'abord été surprise à Malibu, blottie dans les bras de son compagnon Christian Carino. Le couple s'est ensuite envolé pour New York, où Gaga enchaîne les séances d'enregistrement à l'Electric Lady Sound, dans le quartier de Greenwich Village. La superstar de 32 ans réside tout près du studio, à West Village.

Attendue par une horde d'admirateurs et de photographes à l'entrée du studio, Lady Gaga prend à chaque arrivée et départ quelques instants pour signer des autographes et prendre des selfies. Elle surprend son monde quotidiennement grâce à un éventail de looks soigneusement composés par ses stylistes, Sandra Amador et Tom Eerebout.

De la robe rouge en vinyle Giuseppe di Morabito à celle en tulle signée Valentino pour une allure années 1950, en passant par la petite robe noire en dentelle transparente Dolce&Gabbana et la jaune à épaules bouffantes Viktor & Rolf, Lady Gaga fait sensation et repart à la conquête du titre d'icône mode.

La parade de looks continue sur Instagram, où @ladygaga inspire plus de 28 millions d'abonnés.