Lady Gaga : Son projet follement dangereux pour le Super Bowl...

Lady Gaga prend son rôle très à coeur pour la prochaine mi-temps du Superbowl. D'après les informations de la Page Six du New York Post, la chanteuse de 30 ans est bien décidée à chanter depuis le haut du toit du célèbre stade de Houston. Un projet fou qui "inquiète son équipe" étant donné ses enjeux techniques et de sécurité. Qu'importe, la Mother Monster "est prête à tout et insiste pour le faire" !

"Ils envisagent plusieurs éventualités pour qu'elle puisse accéder au toit en toute sécurité, y compris de faire un trou dans le toit du dome", rapporte-t-on chez le célèbre tabloïd anglais. Les organisateurs envisageraient aussi de l'y conduire par hélicoptère, tandis que ses avocats se démènent avec les compagnies d'assurance qui réclament une fortune pour ce projet d'envergure.

Pour ne rien arranger, Lady Gaga souhaiterait effectuer la cascade en direct alors que son équipe préférerait qu'elle préenregistre la séquence pour la diffuser le soir du match. "Ça va dépendre de ce qu'il est possible de faire ou pas", ajoute la même source.

Quoi qu'il en soit, l'interprète de Million Reasons s'entraîne dur pour être prête pour le grand jour et ça commence à payer. Sur une photo publiée sur sa page Instagram, l'ex-fiancée de Taylor Kinney a dévoilé son ventre plat et ses cuisses galbées par ses séances de sport.

"Je m'entraîne tous les jours, toute la journée, a-t-elle précisé. Les répétitions pour le SuperBowl sont trop sympas ! Nous avons construit une tente dans mon jardin ainsi qu'une piste de danse pour s'entraîner. Je vous aime mes petits monstres, j'ai hâte de monter sur scène pour vous."

Rendez-vous est donc pris pour le 5 février prochain, afin de découvrir le show de Lady Gaga qui s'annonce d'ores et déjà grandiose et inoubliable !