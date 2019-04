Laetitia Milot blonde : Sa nouvelle coupe ne fait pas l'unanimité

Lundi 1er avril 2019, Laetitia Milot (38 ans) a surpris plus d'un de ses fans sur Instagram. La raison ? Elle a publié une photo de sa nouvelle coiffure. La comédienne devenue populaire grâce à Plus belle la vie – série dans laquelle elle reviendra bientôt – a osé le blond.

Au soleil, dos à la mer, la maman de Lyana (10 mois) pose le sourire aux lèvres et semble enchantée de dévoiler son look printanier. "Changement de saison... changement de look, vous aimez ?", a-t-elle sobrement commenté.

Les réponses ne se sont pas faites attendre. Si des followers ont adoré cette nouvelle tête, d'autres ont fait part de leur réserve. A l'heure où sous couvert d'anonymat des haters s'emparent des claviers pour critiquer, souvent de façon violente, Laetita Milot a vu ses fans lui faire part, avec douceur, de leur légère déception. Certains se sont ainsi contentés de lui signifier qu'elle était "mieux avant", d'autres lui ont dit que le blond ce n'était "pas son truc".