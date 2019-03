Laetitia Milot bientôt se retour dans Plus belle la vie ? Sa grande nouvelle

Voilà une nouvelle qui va ravir les fans de Laetitia Milot et Plus belle la vie. Alors qu'aux dernières nouvelles, il a été annoncé que le retour de l'actrice âgée de 38 ans dans la série de France 3 était compromis, il n'en serait rien. Interviewée par Télé 7 Jours, la principale intéressée a fait une grande annonce.

Laetitia Milot a en effet assuré qu'elle reprendrait son rôle de Mélanie cette année. Mais, pour l'heure, elle ne sait pas dans quelle mesure : "Quand exactement, je ne sais pas. Mais je reviendrai cette année, c'est sûr. Les auteurs préparent un retour surprise de Mélanie dans la quotidienne. Peut-être pour le prime time des 15 ans, on verra..." Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour ce prime, il faudra donc être patient.

Ce qui est certain, c'est que la maman de Lyana (9 mois) reprend le rôle de l'avocate Olivia pour la série éponyme, un dérivé de La vengeance aux yeux clairs. "Il y aura en tout six histoires, chacune tirée d'un fait réel. Une par épisode, deux épisodes par soirée. Avec, toutefois, un fil conducteur, que vous découvrirez du premier au dernier épisode", explique la femme de Badri. Elle précise ensuite qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu La vengeance aux yeux clairs pour comprendre ce qu'il va se passer. Il y aura de simples clin d'oeil. "Nous sommes partis pour trois mois de tournage entre Aix-en-Provence, Marseille et Nice", explique Laetitia Milot.

Dans cette série, on retrouvera également Maud Baecker, (que les fans de Demain nous appartient connaissent bien car elle incarne Anna Delcourt), Philippe Duquesne (Alibi.com, Scènes de ménages), Samy Naceri ou encore Xavier Lemaitre (Commissaire Magellan).

Il est aussi prévu que Laetitia Milot tourne pour l'adaptation de son livre Liés pour la vie (aux éditions Plon). Malheureusement, aucune date de tournage n'a encore été arrêtée : "On partirait plutôt sur un unitaire, dans lequel j'aurai, normalement, le rôle principal. (...) J'ai un autre projet avec France Télévisions, mais je ne peux pas vous donner plus de détails pour le moment."

L'intégralité de l'interview de Laetitia Milot est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 1er avril 2019.