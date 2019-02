Laetitia Milot : Adorable vidéo de sa fille qui a fait de grands progrès !

Laetitia Milot est l'heureuse maman d'une adorable petite fille de 8 mois prénommée Lyana. Et dès qu'elle le peut, elle met en avant les belles avancées de la petite sur Instagram.

Après avoir dévoilé il y a un peu plus d'un mois que sa fille rampait, l'actrice de 38 ans a posté dimanche 24 février une vidéo sur laquelle on peut voir qu'elle a fait de sacrés progrès. En effet, Lyana marche presque comme une grande puisqu'elle tient les mains de sa maman qui la soutient. Mais qu'importe, le geste est là, elle sait comment faire, c'est une question de jours pour qu'elle se débrouille vraiment toute seule. "Mon dimanche : Travailler mon personnage et apprendre les textes ! Et moment en famille, photos et vidéos souvenirs et vous votre dimanche ? ☺️#famille #promenade", a commenté Laetitia Milot en légende de la vidéo.