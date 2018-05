Laetitia Milot maman : Première photo de sa fille !

Comble de bonheur pour Laetitia Milot et son mari Badri. Le couple a accueilli son premier enfant ce mercredi 16 mai 2018. Une petite fille dont le prénom commence par la lettre L. C'est à l'aide d'une vidéo compilant des photos prises à différents stades de sa grossesse que l'actrice de 37 ans a annoncé l'heureux événement. "Sans le moindre doute le plus jour de notre vie. Toujours garder espoir, merci la vie pour ce trésor. #naissance #endometriose @endofrance #espoir", l'a-t-elle légendé. Et, en début de vidéo, elle a écrit : "Gardons l'espoir ! Si cela a été possible pour nous, cela l'est peut-être aussi pour vous. L'espoir." Elle a ensuite dévoilé une photo adorable sur laquelle elle apparaît avec son bébé dans les bras.

Sans surprise, ses fans n'ont pas tardé à la féliciter pour cette naissance.