Laetitia Milot, enceinte, a craqué : Elle révèle le sexe de son bébé

Quel bonheur de voir Laetitia Milot avec un si joli ventre rond. Atteinte d'endométriose, la pétillante actrice de 37 ans a réalisé son plus grand rêve, celui de fonder une famille avec son mari, Badri. Enceinte de leur premier enfant, lancée dans le dernier trimestre de sa grossesse, la star de la série Plus belle la vie (France 3) vient de faire une grande révélation.

Très proche de sa communauté de fans, Laetitia Milot s'est emparée de ses comptes Twitter et Instagram pour leur annoncer qu'elle n'a pas réussi à garder le sexe de son bébé secret. Plusieurs mois en arrière, la comédienne et son mari s'étaient vu remettre une enveloppe contenant l'information. Les futurs parents ont cédé à la tentation de savoir si une fille ou un garçon les rejoindra très prochainement. "On a craqué, on a ouvert l'enveloppe. On connaît le sexe ! Je peux vous dire qu'on est très heureux", a-t-elle publié sans en dire plus, préférant cultiver encore un peu le secret et proposant à ses admirateurs de donner leur avis sur le sujet. "Il parait qu'à la forme du ventre on peut le deviner. Alors, d'après vous, garçon ou fille ?", a-t-elle ajouté.

Les admirateurs de l'actrice n'auront pas bien longtemps à attendre. Jeudi 1er mars, Laeticia sera en couverture de Paris Match sous le titre : "C'est une fille." Dans les premiers extraits de l'interview, elle déclare : "Nous nous sommes dit : 'On découvrira cela à Noël', puis nous avons reporté à la Saint-Valentin... (...) Alors nous avons découvert que nous attendions une petite fille."

Ce n'est pas tout, Laetitia Milot a également partagé deux nouvelles photos de sa grossesse. Rayonnante, la future maman dévoile son magnifique ventre rond sur lequel sont dessinés les symboles fille et garçon. En petite tenue, un gilet blanc tenant par un seul bouton, Laetitia Milot pose également avec Badri qui écoute son ventre avec un stéthoscope.