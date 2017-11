Laëtitia Milot enceinte de son mari Badri : Une poignante photo dévoilée

Mariée à son amoureux Badri depuis dix ans, Laëtitia Milot rêvait de devenir maman un jour. Mais, atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité, la comédienne de 37 ans lutte depuis des années... Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Gala, elle a annoncé toutefois une grande nouvelle : Laëtitia Milot est enceinte de son premier enfant !

Elle évoque ainsi "une nouvelle inattendue". "C'est l'aboutissement d'un long combat, il n'est pas fini, je reste prudente, mais comme cela commence à se voir...", lance celle qui en est à son troisième mois de grossesse. Un véritable bonheur pour celle qui attend ce moment depuis toujours : "Les petits désa­gré­ments vécus, comme les nausées sont telle­ment infimes par rapport aux symp­tômes de l'en­do­mé­triose dont je souffre depuis plus de dix ans et surtout, la joie que nous éprou­vons aujourd'­hui mon chéri et moi..."

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce bébé est un véritable miracle. Sous traitement pour soigner sa maladie, elle n'avait "aucune chance de tomber enceinte". Mais le bébé a "manifes­te­ment rejeté les dernières traces du trai­te­ment". L'actrice – qui vient de tourner Coup de foudre à Bora Bora – l'assure : le bébé a alors été conçu de manière naturelle.

Une nouvelle également partagée sur Instagram avec ses fans, et tombée "le premier jour de tournage de [son] documentaire sur l'endométriose". Si ce n'est pas un signe, ça...

Toutes nos félicitations à Laëtitia Milot et son mari Badri pour cette heureuse nouvelle !