Laëtitia Milot et Philippe Bas : Photos complices à Bora Bora

Ces derniers jours, Laëtitia Milot s'est envolée vers la Polynésie française pour le tournage de Coup de foudre à Bora Bora, un téléfilm signé David Morley et dont elle est à l'affiche. Sur place, la comédienne de 37 ans retrouve Philippe Bas, lui aussi au casting du long métrage. L'occasion pour le duo de s'afficher complice sur les réseaux sociaux.

Selfie amusant avec les filtres Snapchat ou encore moment d'aventure à deux en pleine nature, Laëtitia Milot et l'acteur de Profilage (TF1) ne se lâchent plus. En commentaires de ces clichés, les internautes enchaînent les compliments : "La photo est géniale, je vous adore tous les deux", "Profitez bien, vous êtes magnifiques", "Quel duo !", "Trop beaux tous les deux ensemble", lancent alors certains.

Mais la star du film est également proche d'Amaury de Crayencour, à qui elle donne la réplique. Dans Coup de foudre à Bora Bora, Laëtitia Milot joue le rôle de Valentine, une jeune femme tombée amoureuse de son associé et meilleur ami Jérôme, interprété justement par Amaury de Crayencour. À l'occasion d'un voyage d'affaires à Bora Bora, Valentine tente tant bien que mal de lui déclarer sa flamme. Le hic ? La nouvelle chérie de Jérôme est elle aussi présente sur l'île... Mais pas de quoi décourager Valentine, qui use de stratagèmes tous plus fous les uns que les autres pour attirer l'attention de Jérôme, le tout sous l'oeil amusé de Marc, un spécialiste de l'île qui leur sert de guide, campé par Philippe Bas, ex-compagnon de Lorie Pester.

Rendez-vous prochainement sur TF1 afin de suivre les aventures de Laëtitia Milot, Amaury de Crayencour et Philippe Bas dans Coup de foudre à Bora Bora.