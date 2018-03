Laetitia Milot et Badri "perdus" : Leur appel à l'aide pour bébé

Laetitia Milot et son mari Badri s'apprêtent à vivre l'un des plus grands bonheurs que l'on peut vivre dans une vie : avoir un bébé. Une joie d'autant plus grande pour l'actrice de Plus belle la vie car elle est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité.

À l'approche de son congé maternité, la belle brune de 37 ans commence à préparer l'arrivée de bébé. Mais son homme et elle ont bien du mal à savoir quels produits prendre. Aussi, Laetitia Milot a lancé un appel à l'aide sur Instagram. "On est perdu, il y a trop de choix ?Mis à part l'amour bien évidemment, d'après vous quels sont les indispensables pour accueillir un bébé ? #maternité #parents #futursparents #listedenaissance @jolibump", a-t-elle écrit en commentaire d'une photo sur laquelle elle apparaît rayonnante.