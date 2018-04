Laetitia Milot enceinte et radieuse : Premier indice sur le prénom de bébé !

À 37 ans et après dix ans d'attente, Laetitia Milot est enceinte de son premier enfant. Un bébé miracle pour la comédienne atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité. Heureuse et comblée, la future maman partage sur les réseaux sociaux ses achats pour bébé... et elle a même révélé la première lettre du prénom de sa fille !

Lundi 23 avril 2018, sur Instagram, Laetitia Milot s'est dévoilée radieuse en robe blanche moulant son ventre bien arrondi. Au beau milieu d'un superbe jardin, l'interprète de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie (France 3) est pieds nus... et les yeux rivés sur un berceau, en dentelle blanche lui aussi.