Laetitia Milot dans "Un bébé pour Noël" : Deux proches font une apparition !

Ce lundi 10 décembre 2018, Laetitia Milot est de retour sur TF1 avec le téléfilm Un bébé pour Noël. Elle y incarne Noémie, une jeune femme qui découvre qu'elle est enceinte après six mois de coma. Et elle ne sait pas qui est le père de l'enfant. Lors du tournage, l'actrice de 38 ans était réellement enceinte. Une grossesse miracle pour son époux Badri et elle car Laetitia est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité.

Ce moment particulier, Laetitia Milot a donc souhaité le partager avec deux êtres qui comptent beaucoup pour elle comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Star : "C'était magique ! Ma grossesse m'a servi à jouer naturellement les émotions d'une vraie femme enceinte. J'aimais toucher mon ventre, car je me disais que ma fille était là, bien au chaud. Badri et mon chien étaient sur le tournage. D'ailleurs, ils font une apparition discrète dans cette fiction. C'est un clin d'oeil."

En revanche, Laetitia Milot n'a pas souhaité faire tourner sa fille (née en mai dernier) dans le téléfilm comme elle l'a vite précisé. Elle préfère la préserver et profiter de chaque moment avec elle. La belle brune a d'ailleurs dévoilé quel était leur programme pour Noël prochain, le premier de son bébé : "On sera à la maison. Ce Noël avec notre puce va être exceptionnel, magique. Je vais essayer de réunir un maximum de membres de la famille. Je voudrais que Lyana vive les mêmes Noëls que ceux de mon enfance."