Lalla Khadija du Maroc: À 11 ans, la princesse éblouit en couverture de magazine

Alors que, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, la princesse Leonor des Asturies, 13 ans, vit cette année son baptême du feu en tant qu'héritière du trône, la princesse Lalla Khadija est cet automne en pleine éclosion au Maroc, à seulement 11 ans. Et la voilà en couverture d'un grand magazine féminin, incarnant l'avenir du royaume !

Le 17 septembre 2018, la fille du roi Mohammed VI du Maroc et de la princesse Lalla Salma participait pour la première fois à un engagement officiel, présente lors d'une cérémonie en lien avec la réforme du système éducatif aux côtés de son père et de son grand frère, le très longiligne prince héritier Moulay El Hassan. À 15 ans, ce dernier, qui dépasse maintenant le souverain, a déjà une longue expérience de la vie publique.

Khadija, elle, en a certes déjà eu quelques aperçus, associée dès le plus jeune âge à certains événements : elle a par exemple accompagné sa maman à plusieurs reprises, comme en Tunisie en 2009 pour un sommet des femmes arabes ou en 2010 lors de l'inauguration d'une maison pour enfants de l'association de lutte contre le cancer de Lalla Salma ; plus récemment, en 2017, elle tenait son rang à l'occasion de la réception au palais du président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Mais sa présence remarquée et saluée, en particulier sa belle solennité en veste officier, auprès de son père le roi à la rentrée a marqué un jalon fondateur.

Quelques semaines plus tard, c'est en authentique robe de princesse qu'elle franchit un autre cap, lui aussi très remarquable : la princesse Lalla Khadija fait la couverture du nouveau numéro de FDM – Femmes du Maroc, un grand magazine féminin du royaume, photographiée en or et vert, cheveux relevés en chignon retenu par un serre-tête diadème et tatouage au henné à la main droite, sur les pelouses – vraisemblablement – du palais royal, parsemées de fleurs violettes. "Un regard vers l'avenir", titre la publication mensuelle, qui dévoile par ailleurs sur son compte Instagram une autre image, montrant en toute tendresse la jeune fille avec son père le roi Mohammed VI. "En vertu de son statut et de sa position, la jeune princesse est un élément essentiel de la continuité d'une tradition séculaire", souligne Zineb Taimouri, directrice du magazine, dans son éditorial.

La jeune Khadija est-elle en passe d'investir la place laissée vacante par sa mère la princesse Lalla Salma, qui fit jadis (en 2015) la couverture de FDM mais invisible depuis plus d'un an et possiblement divorcée en secret du roi Mohammed VI ? Ses dernières apparitions publiques remontent à plus d'un an, lorsqu'en octobre 2017 elle avait présidé à l'inauguration du musée Yves Saint Laurent à Marrakech avant de s'envoler dans la foulée pour un congrès de l'OMS à Montevideo, en Uruguay. Depuis, elle a brillé par son absence au chevet du monarque dans un hôpital parisien au mois de février, et seule la révélation en mars du divorce du couple royal, information non confirmée par le palais, a rappelé son existence...